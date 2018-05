Steam-Spiele auf dem Smartphone - Neue Steam-Apps angekündigt

Spiele auf dem Smartphone haben den Ruf, eher simpel gestrickt zu sein. Kein Wunder, schließlich bietet sich das für ein Spielchen zwischendurch auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn auch an. Mit der neu angekündigten Steam-Link-App für Android und iOS verfolgt Valve jetzt aber einen ganz anderen Ansatz.

Genau wie die Streaming-Box Steam Link (siehe auch unser Test-Video dazu) soll sie das Streamen von Steam-Spielen ermöglichen, die auf dem eigenen Spiele-PC laufen, aber eben nicht auf einen Fernseher, sondern auf ein mobiles Gerät wie ein Smartphone oder Tablet.

» Auch interessant: Der Steam Controller im Test

Dazu müssen sich die beteiligten Geräte allerdings im selben Netzwerk befinden, wobei in der Ankündigung mit Blick auf eine drahtlose Verbindung nur von einem 5,0-GHz-Netzwerk die Rede ist. Da die Steuerung über die von Haus aus beschränkten Eingabemöglichkeiten eines Mobil-Geräts für viele Steam-Spiele nicht gut geeignet sein dürfte, unterstützt die App auch den Steam Controller und Geräte mit dem Apple-Standard MFi (»Made for i«).

Die Steam-Link-App soll in der Woche ab dem 21. Mai erscheinen. Für den Sommer hat Valve außerdem eine Steam-Video-App angekündigt, über die sich Filme und Serien aus dem Steam-Angebot auf das Smartphone streamen lassen.

Das soll sowohl per WLAN als auch per LTE (also unterwegs) möglich sein. Außerdem will Valve die Möglichkeit bieten, sich die Videos offline anzuschauen, wenn sie zuvor heruntergeladen wurden.