Im Sale auf Steam bekommt ihr gerade 7 fantastische Spiele so günstig wie noch nie, darunter ein beliebtes Deus Ex

Mit dabei ist Deus Ex: Human Revolution für nur zwei Euro.

Die Woche ist zwar kurz, aber dafür warm, weshalb sie sich doch wieder viel zu lang anfühlt. Den Mittwoch habt ihr aber schonmal in der Tasche und das feiern wir mit einem Blick auf die aktuellen Steam Sales. Es gibt wieder einige richtige Banger, die ihr auf Valves Plattform noch nie günstiger bekommen habt.

Highlight: Deus Ex Human Revolution Director's Cut

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : 2013

: 2013 Preis: 2 Euro (90 Prozent Rabatt) Zum Spiel auf Steam

Deus Ex: Human Revolution steht in unserem Artikel heute stellvertretend für diverse Spiele der Reihe, die Steam gerade für ein Trinkgeld rausgibt. Stöbert gerne einmal selbst durch, was euch da am meisten anspricht, oder nehmt einfach direkt alle mit.