Kuriose Entdeckung auf dem Mars lässt die Herzen von Science-Fiction-Fans höherschlagen

Das Sternenflotten-Logo auf Captain Picards Offiziersuniform hat große Ähnlichkeit mit einem kürzlich entdeckten Stein auf dem Mars - oder umgekehrt.

Zugegeben, einmal auf GameStar über einen schnöden Stein zu berichten, hätten wir uns nun wirklich in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Doch es kommt bekanntlich immer anders, als man denkt. Und so findet jetzt ein Stein auf unserem Nachbarplaneten Mars Einzug in unser Artikel-Portfolio.

Natürlich handelt es sich dabei nicht um irgendeinen dahergelaufenen Stein. Nein, dieser spezielle Brocken lässt das Herz von Science-Fiction-Fans höherschlagen. Denn er sieht beinahe haargenau so aus wie ein nur allzu vertrautes Logo. Nämlich das der Sternenflotte aus Star Trek:

(Bildquelle: NASA/JPL)

So, jetzt ist es raus. Wir haben einen Trekkie in unseren Reihen. Obwohl das möglicherweise bereits der folgende Artikel nahegelegt hat:

Woher stammt das Foto von dem Stein?

Um wieder etwas mehr Ernsthaftigkeit walten zu lassen: Der Stein wurde vom Mars-Rover Curiosity erst diesen Januar entdeckt beziehungsweise fotografiert (via Winfuture). Wirklich entdeckt hat ihn der Amateurastronom und X(ehemals Twitter)-Nutzer Stuart Atkinson während der Durchsicht etlicher öffentlich zugänglicher Aufnahmen des NASA Jet Propulsion Laboratory.

Das JPL, wie es abgekürzt heißt, baut und steuert für die NASA Satelliten sowie Raumsonden und ist dem berühmten California Institute of Technology angegliedert, an dem beispielsweise auch die nicht weniger bekannten Jungs aus der Sitcom Big Bang Theory arbeiten und forschen.

Curiosity verrichtet im Übrigen seit dem 6. August 2012 sein Werk auf dem Mars und hat seither zahllose Fotos von der Oberfläche des roten Planeten geschossen.

So reagieren Fans auf den Tweet

Jeffrey.O.Cee etwa schreibt:

Das muss ihr Hauptsitz auf dem Mars sein.

Robin Markowitz reagiert mit einem vulkanischen Gruß und folgendem Wort:

Perfekt!

william haddad drückt es ganz in der Manier echter Vulkanier aus:

Grüsse...Wir gehen bereits dorthin, wo noch nie ein Mensch war...Lebe lang und in Frieden.

Nicht das erste Sternenflotten-Logo auf dem Mars

Bereits vor knapp fünf Jahren hat die Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter (seit dem 10. März 2006 in der Mars-Umlaufbahn) ein Foto einer Formation geknipst, die ganz klar an das Sternenflotten-Logo erinnert:

(Bildquelle: NASA/JPL)

Wie die University of Arizona berichtet, handelt es sich bei der Formation um eine komplexe Geschichte von Dünen, Lava und Wind . Soll heißen: Weder Captain Picard noch Captain Kirk sind in die Vergangenheit gereist, um das Sternenflotten-Logo auf dem Mars anzubringen – leider.

Wie geht es euch? Lassen der Stein und die Felsformation eure Science-Fiction-Herzen ebenso hochschlagen wie meines? Oder lässt euch das völlig kalt? Seid ihr überhaupt Science-Fiction-Fans? Was ist euer Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie? Und was ist mit dem Thema Astronomie - interessiert ihr euch für fremde Planeten und Gestirne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!