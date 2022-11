Strom sparen am Windows-PC: Microsoft könnte ein neues Gaming-Feature planen

Die steigenden Energiekosten sind und bleiben ein Dauerthema, auch für Spielefans. Das ist offenbar auch Microsoft nicht entgangen, denn der Windows-Entwickler hat in einer aktuellen Umfrage die Teilnehmer des Xbox Insider Programs um ihre Meinung zu Funktionen gebeten, die der Reduzierung der Stromkosten während des Zockens dienen.

Allein die Tatsache, dass Microsoft solche Features skizziert, heißt aber noch lange nicht, dass am Ende auch was dabei rumkommt. Immerhin sind Vorschauprogramme wie Xbox Insider dafür da, um sich Feedback zu Ideen in einem überschaubaren Personenkreis einzuholen. Ob der Redmonder Konzern eine Art neuen Energiesparplan für Windows und Xbox-Konsolen plant, bleibt abzuwarten.

Auch die neuen Registerkarten im Windows-Dateiexplorer wurden zum Beispiel mehrere Male verschoben und zeitweise eingestampft, bevor sie das Licht der Welt erblickten.

Schlechtere Spielegrafik, dafür geringerer Stromverbrauch

Die Website Windows Central kam in den Besitz eines Screenshots der Umfrage und machte dadurch auf das Feature aufmerksam. Die Grundprämisse ist simpel: Im Kern zielen die Maßnahmen darauf ab, den Stromverbrauch während des Zockens auf einen bestimmten Wert zu reduzieren und dadurch Geld zu sparen, was angesichts des derzeitigen Preisniveaus zunächst einmal reizvoll klingen mag.

Die Kehrseite jedoch: Dafür würde die Spielegrafik offenbar deutlich heruntergeschraubt werden. Im Detail werden von Microsoft folgende Maßnahmen genannt:

Reduzierung der Auflösung: Als einer der größten Performancefresser in Spielen ist das Senken der Auflösung natürlich eine der geeignetsten Maßnahmen, um die GPU zu entlasten und dadurch den Verbrauch zu reduzieren.

Als einer der größten Performancefresser in Spielen ist das Senken der Auflösung natürlich eine der geeignetsten Maßnahmen, um die GPU zu entlasten und dadurch den Verbrauch zu reduzieren. Niedrigere Bildrate: Auch eine Reduzierung der FPS, also der gerenderten Bilder pro Sekunde, wird explizit von Microsoft erwähnt.

Auch eine Reduzierung der FPS, also der gerenderten Bilder pro Sekunde, wird explizit von Microsoft erwähnt. Visuelle Effekte: Eher unspezifisch werden auch die allgemeinen Grafikdetails/-effekte genannt, mutmaßlich für den Fall, dass die beiden erstgenannten Maßnahmen noch nicht ausreichen.

Microsoft schreibt, dass man diese Energiespareinstellungen in den Spieloptionen manuell aktivieren würde. Aber auch eine Funktion wird erwähnt, die die Auflösung und Bildrate des Spiels automatisch senkt, wenn sich das Spiel im Idle-Modus befindet, ihr es also minimiert oder anderweitig pausiert.

Wenn ihr euch brennend für das Thema Strom sparen am PC interessiert, dann legt doch einfach eine kurze Lesepause ein und lauscht unserem Podcast zu diesem Thema:

Gänzlich neu wären solche Einstellungen in Spielen nicht. Upscaler wie Nvidias DLSS oder AMDs FSR, eine manuelle Bildratenbegrenzung und andere Optionen gibt es bereits in zahlreichen Spielen, wie etwa dem jüngst erschienenen Call of Duty Modern Warfare 2, das vor Grafik-Optionen nur so strotzt.

Dennoch möchten wir die Umfrage von Microsoft zum Anlass nehmen, um eure Meinung zu dem Thema zu erfahren. Nutzt ihr bereits Maßnahmen, um zulasten der Spielegrafik eure Stromrechnung zu schonen? Oder sagt ihr: Nein, bei meinem liebsten Hobby möchte ich mich nicht einschränken! Lasst doch gerne euer Stimmchen da:

Auch außerhalb von Spielen lässt sich am PC Geld sparen, indem man ein paar Tricks anwendet. Unsere GPU-Spezialisten Alex und Nils erklären euch alles Weitere in ihren Guides:

Nachdem ihr oben bereits eure Stimme abgegeben habt, könnt ihr eure Meinung zu dem Thema auch gerne in den Kommentaren näher ausführen! Verzichtet ihr zugunsten eures Kontostands auf die maximale Optik in Spielen oder spart ihr schon seit längerer Zeit auf diesem Sektor? Wir sind gespannt!