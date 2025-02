Große Studie über reCAPTCHA kommt zu dem Schluss, dass es kaum Sicherheit bietet und Google dank Tracking Milliarden damit verdient

Eine Studie wirft ein neues Licht auf CAPTCHAs. (Bild: Janos Perian von Pixabay)

Wer das Internet in den letzten 20 Jahren halbwegs regelmäßig genutzt hat, wird mit großer Sicherheit schon etliche Male über sogenannte CAPTCHAs gestolpert sein.

Die Abkürzung steht für »Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart« und soll vor allem Bots von Webseiten fernhalten.

Eine Studie, die 2023 von Dr. Andrew Searles von der University of California veröffentlicht wurde und derzeit bei Reddit wieder diskutiert wird, legt aber nahe, dass das Tool diese Aufgabe kaum erfüllt.

Stattdessen kostet es laut der Studie vor allem Zeit und wird zudem von Google zu Tracking-Zwecken genutzt.

Ich bin kein Roboter

Darum geht es in der Studie: Das Paper trägt den Titel »Dazed & Confused: A Large-Scale Real-World User Study of reCAPTCHAv2« und beschreibt, wie über einen Zeitraum von 13 Monaten die Daten von über 3600 einzigartigen Usern erhoben und ausgewertet wurden.

Es geht dabei um den CAPTCHA-Typ reCAPTCHAv2. Dieser Typ verwendet das Kontrollkästchen »Ich bin kein Roboter« und Bildmarkierungsaufgaben im Stil von »Klicken Sie nur auf die Bilder mit Bussen« oder Ähnliches.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie:

reCAPTCHAv2 bietet kaum Sicherheit gegen Bots

Bis 2023 wurden umgerechnet etwa 819 Millionen Stunden für das Lösen von CAPTCHAs aufgebracht

User werden schneller, je öfter sie CAPTCHAs lösen

Der Bildungsgrad hat einen Einfluss auf die Geschwindigkeit

Durch Tracking hat Google alleine mit reCAPTCHAv2 bis 2023 umgerechnet etwa 888 Milliarden US-Dollar verdient

Insgesamt kommen die Forschenden zu dem Fazit, dass CAPTCHAs und reCAPTCHAv2 enorme Kosten (in Form von Zeit) verursachen und kaum einen Nutzen haben. Daher sollten »reCAPTCHAv2 und ähnliche reCAPTCHA-Technologien [...] nicht mehr verwendet werden«.

Unter dem Reddit-Post, der kürzlich auf die Studie hingewiesen hatte, wird fleißig diskutiert.

Auch knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Papers sind CAPTCHAs gewissermaßen die Standardlösung. Die Studie selbst nennt gleichzeitig keine funktionierende Alternative.

Mehrere User, die laut eigener Aussage selbst Webseiten betreiben, geben an, dass CAPTCHAs durchaus einen Wert hätten.

Sie werden unter anderem mit einfachen Fahrradschlössern verglichen, die Personen mit hoher krimineller Energie nicht aufhalten können, aber immerhin verhindern, dass sich jeder das Fahrrad einfach nehmen kann.