Elon Musk gibt zu, sich seine Erfolge in Path of Exile und Diablo erschummelt zu haben

In den letzten Monaten sorgte Elon Musk immer wieder für Aufsehen – auch wegen seiner beeindruckend hoch platzierten Diablo- und Path-of-Exile-Accounts. Bei Diablo 4 erreichte er angeblich sogar Platz 20 der weltweiten Rangliste.

Doch spätestens nach einem PoE2-Stream des Tech-Milliardärs kamen in der Community Zweifel auf, ob er sich seine Accounts wirklich selbst erspielt hat. Nun hat sich Musk zu den Vorwürfen geäußert und gibt zu, verbotenerweise Account-Sharing betrieben zu haben. Außerdem behauptet er, nie die volle Anerkennung für die Leistung gewollt zu haben.

Elon Musk klärt auf und liefert kuriose Begründung

Anfang Januar 2025 streamte Elon Musk Gameplay seines weltweit top platzierten Path-of-Exile-2-Accounts. Schnell wurde den Zuschauern jedoch klar, dass weder sein Können noch sein Wissen dem entspricht, was nötig wäre, um allein einen Charakter in den globalen Top-Listen des Hardcore-Modes zu platzieren. So war er zum Beispiel nicht in der Lage, die Endgame-Map zu öffnen.

24:29 Path of Exile 2 ist (fast) genau, was sich Maurice gewünscht hat

Autoplay

Knapp zwei Wochen später, gibt es jetzt Gewissheit. Der YouTuber NikoWrex hat mit dem Einverständnis von Musk ein Video veröffentlicht, in dem Chatverläufe zwischen dem YouTuber und dem Tech-Milliardär gezeigt werden.

Dort fragte NikoWrex, ob er in Diablo 4 und PoE2 wirklich andere Leute für sich hat spielen lassen. Musk reagiert daraufhin mit 100 Prozent , fügt jedoch hinzu, dass jegliches Gameplay, das veröffentlicht wurde, tatsächlich von ihm stammt.

Die anderen machen es doch auch: Er begründet sein Handeln damit, dass es angeblich unmöglich sei, die asiatischen Spieler zu schlagen, wenn man es nicht tut . Weiter wirft er den anderen Top-Spielern vor, ebenfalls Account-Sharing zu betreiben.

Anschließend fragt NikoWrex, ob es Musks Absicht war, die volle Anerkennung für seine Accounts zu erhalten. Musk antwortet daraufhin:

Nein. Ich habe es nie beansprucht. Die Top-Accounts in Diablo und PoE benötigen mehrere Spieler für einen Account, um ein Level-Rennen zu gewinnen.

Auf Nachfrage von NikoWrex geht Elon Musk sehr offen mit seinen Regelverstößen um.

Wir Musks Account jetzt gesperrt?

Musk sorgt bereits seit vielen Monaten mit seinen Accounts für Aufsehen. Schon vor der offiziellen Aussage seinerseits und den Enthüllungen durch die Community stellten viele Spielerinnen und Spieler infrage, ob der viel beschäftigte Milliardär wirklich so viel selbst spielt.

Eine Entschuldigung für sein Verhalten oder eine Erklärung, warum er so gehandelt hat, bleiben aus. Die Frage ist, was nun die Konsequenzen sein werden. Account-Sharing ist standardmäßig verboten und die Entwickler von Path of Exile 2 haben deswegen schon diverse Konten gesperrt.

Keine Kommentarfunktion?

Aufgrund des zu erwartenden hohen Moderationsaufwandes haben wir uns entschieden, die Kommentare ins Forum zu verlagern. Dort könnt ihr wie gewohnt diskutieren: Zum Forenthread

Path of Exile 2 ist noch immer eines der meistgespielten Spiele auf Steam und beeindruckt hunderttausende Spieler weltweit, obwohl es sich noch immer im Early Access befindet. Wann der vollständige Release kommt, ist bislang nicht bekannt. Doch wir haben bereits eine Prognose aufgestellt, die ihr in der Box oben nachlesen könnt. Außerdem erfahrt ihr dort, was es mit den leidgeplagten Gesichtern auf sich hat, die eure Orbs verzieren.