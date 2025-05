»Das ist total peinlich«: Renommierte Zeitung druckt Buchempfehlungen mit Titeln ab, die nicht existieren – wegen KI

Die Leseempfehlungen von Chicago Sun-Times enthalten 9 von 15 Titeln, die es gar nicht gibt. (Bild: Chicago Sun-Times)

Im Urlaub lesen ist für viele Entspannung pur. Aus diesem Grund hat die Chicago Sun-Times in einer Sonderbeilage Buchempfehlungen an ihre Leserinnen und Leser gegeben, auf die sie für den Sommer zurückgreifen können.

Das Problem: Neun der fünfzehn Titel auf der Liste existieren gar nicht. Warum? Weil der Autor die Liste von einer KI hat erstellen lassen und diese gar nicht existieren. Das berichtet unter anderem 404 Media.

Darum ist das wichtig: KI nimmt immer größeren Raum in unserem Alltag ein. Wo viele eine Chance sehen, unliebsame Arbeiten abgenommen zu bekommen, sehen andere die Möglichkeit, menschliche Kreativität zu ersetzen.

»15 neue und alte Titel, die den perfekten Sommerurlaub versprechen«. So schrieb die Zeitung in ihrer Beilage, doch die Leserinnen und Leser machten schnell darauf aufmerksam, dass die Bücher gar nicht zu finden seien.

Man könnte die Buchtitel tatsächlich für echt halten. So empfiehlt der Autor das Buch »The Last Algorithm« von Andy Weir, der mit seinem Roman »Der Marsianer« einen Welterfolg feierte. Tatsächlich sind sowohl Inhaltsbeschreibung als auch Titel von der KI erfunden.

Die Chicago Sun-Times schreibt auf Bluesky, dass ihr Newsroom nichts davon wusste und die Leseempfehlungen auch nicht abgesegnet wurden.

Im Internet wird sich bereits lustig gemacht. Die Reaktionen auf die fehlerhafte Bücherliste und die Verwendung von KI sind entsprechend negativ, zum Beispiel auf dem Blog The Hub.

Die Chicago Sun-Times versucht in einer Stellungnahme die Kohlen aus dem Feuer zu holen und gibt zu, dass der Autor noch mehr KI verwendet hat.