Switch 2: Release der Konsole steht fest und es dauert nicht mehr lange

Endlich wissen wir mehr zur Switch 2. (Bild: Nintendo)

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Die Nintendo Switch 2 hat endlich ein Release-Datum. In der Nintendo Direct am 2. April hat Nintendo die Switch 2 aus dem Sack gelassen und verraten, wann die nächste Konsolengeneration erscheint.

Wann kommt die Switch 2?

Laut Nintendo erscheint die Switch 2 am 05. Juni 2025. Wir müssen also nicht bis zum Weihnachtsgeschäft warten, sondern können in rund zwei Monaten loslegen.

Vorbestellen könnt ihr bereits ab dem 08. April, also schon in weniger als einer Woche. Allerdings kommt die Vorbestellung mit einem großen Aber : Um mitmachen zu dürfen, müsst ihr seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen Switch Online abonniert haben. Immerhin: Scalpern dürfte das in vielen Fällen einen Riegel vorschieben.

Neben der Konsole selbst erscheinen zum Start außerdem ein neues Mario Kart mit einer zusammenhängenden Welt und bis zu 24 Spielern sowie Nintendo Switch 2 Welcome Tour, das euch spielerisch mit den neuen Funktionen der Switch 2 vertraut machen soll.

Zusätzlich könnt ihr folgende Hardware dazukaufen:

Einen neuen Pro-Controller für die Switch 2

Eine externe Kamera, um die neuen Social-Funktionen der Switch 2 zu nutzen

56:00 Konsolen 2025: Wird die Switch 2 die letzte erfolgreiche Konsole?

Autoplay

Was haltet ihr von den bisherigen Ankündigungen? Werdet ihr die Switch 2 vorbestellen? Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Und die wichtigste Frage von allen: Wie glücklich seit ihr mit der Switch 2? Wurde sie euren Erwartungen gerecht? Schreibt es in die Kommentare!