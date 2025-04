Mario Kart World: Nintendos erster Open-World-Raser geht mit der Switch 2 an den Start

Mario und seine Freunde rasen wieder durch die Gegend.

Das nächste Mario Kart hat einen offiziellen Namen: Mario Kart World rast pünktlich zum Start der Nintendo Switch 2 über euren Bildschirm.

Die größte Neuerung: Mario Kart bekommt eine Open World! Das allein muss man erst mal sacken lassen, aber wir haben noch weitere spannende Neuerungen für euch. Zusammengefasst lässt sich sagen: Das neue Mario Kart erinnert frappierend an Forza Horizon.

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Mario Kart in einer völlig neuen Dimension

Statt nur einzelne Rennstrecken immer und immer wieder abzufahren, erwartet euch in Mario Kart World das komplette Pilzkönigreich inklusive verschiedener Biome wie einem Canyon, grünem Grasland und einer Küstenregion samt Stadt. Sogar auf dem Meer könnt ihr dank spezieller Wasserkarts fahren!

Außerdem interessant: Es gibt verschiedene Tageszeiten und sogar Wetterumschwünge. Beides soll spürbare Auswirkungen auf die Spielwelt und das Fahrverhalten der Karts haben.

Denn ja, natürlich ändert sich im Herzen nicht viel: Auch in Mario Kart World geht es um spaßige und chaotische Gefechte mit euren Freunden oder gegen Spieler aus aller Welt.

Einen neuen Modus haben wir ebenfalls schon gezeigt bekommen: In der sogenannten Knockout-Tour geht es quer durch die Open World, also durch verschiedene Biome auf einer sehr langen Strecke. Die Strecke ist in einzelne Etappen aufgeteilt, die von Checkpoints abgeschlossen werden. Wer zuletzt durch den Checkpoint fährt, scheidet aus dem Rennen aus.

Na, was ist euer erster Eindruck von Mario Kart World? Was sagt ihr zur neuen Grafik? Und wie gefällt euch die Vorstellung, einfach mal abseits der Rennstrecken durch die neue Open World zu fahren? Welche Features würdet ihr euch noch wünschen?

Übrigens: Am 17. April 2025 gibt es noch eine spezielle Nintendo Direct, die sich speziell um Mario Kart World dreht. Dann erfahren wir also noch weitere Neuigkeiten.