Switch 2: Die Konsole soll außerhalb von Nintendo schon im Umlauf sein

Die Nintendo Switch 2 könnte auf dem Schwarzmarkt gelandet sein. (Bild: Om.Nom.Nom über Adobe Stock)

Ein bekannter Apple-Leaker soll erfahren haben, dass die Nintendo Switch 2 bereits im Umlauf ist.

Darum ist das wichtig: In den letzten Wochen haben immer mehr Zubehör-Hersteller Bilder der vermeintlichen Nintendo Switch 2 gezeigt. Zuletzt hatte der Hersteller Genki sogar ein Dummy-Modell der bis jetzt nicht veröffentlichten Konsole auf der CES 2025 in petto. Sollte die Konsole wirklich schon im Umlauf sein, könnte das erklären, woher die große Menge an Leaks kommt.

Im Detail: Der neue Leak stammt von »Kang«, einem bekannten Apple-Insider, der sich in der Vergangenheit schon oft als vertrauenswürdig erwiesen hat.

Kang hat auf Weibo gepostet, dass schon heute echte Nintendo Switch 2-Konsolen im Umlauf sind.

Der Post ist ein Kommentar zu einem Beitrag von IGN auf Weibo. In diesem steht, dass Genki auf der CES 2025 wohl von der Rechtsabteilung von Nintendo kontaktiert wurde. Der Hersteller fürchtet jedoch keine Konsequenzen, weil es kein unterschriebenes NDA gab.

Der CEO von Genki, Eddie Tsai, hat auf der CES 2025 zuerst behauptet, er habe die echte Konsole auf dem chinesischen Schwarzmarkt erworben. Er hat diese Aussage später zurückgenommen.

Sollte Kang recht haben, würde das erklären, wie so viele Zubehör-Hersteller schon jetzt wissen wollen, wie die Nintendo Switch 2 aussehen soll. Es wäre aber nicht verwunderlich, wenn Nintendo rechtliche Schritte gegen Genki und andere Zubehör-Hersteller in die Wege leitet – vor allem, wenn die Dummys wirklich auf illegal erworbenen Switch 2-Konsolen basieren.

Wie es weitergeht: Bis die Nintendo Switch 2 offiziell von Nintendo enthüllt wird, werden die Leaks wohl weitergehen. Wie viele davon wirklich wahr sind, erfahren wir erst dann, wenn Nintendo eine Ansage macht. Bis dahin halten wir euch weiterhin auf dem Laufenden.

Glaubt ihr, dass die Switch 2 schon auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist? Haltet ihr die bisherigen Leaks für akkurat? Oder könnten sie doch falsch sein? Teilt uns gerne eure Einschätzung dazu in den Kommentaren!