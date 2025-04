Eine Kleinigkeit ist bei der Direct zur Switch 2 kaum jemandem aufgefallen, dabei beweist sie Nintendos Liebe zum Detail

Die Antwort zum Detail steckt in diesem Bild. Seht ihr es? (Bild: Nintendo)

Nintendo ist verspielt. So viel wissen wohl die meisten. Auch bei der Direct zur Switch 2 kamen sie nicht umhin, vor allem Funktionen und Spieletitel zu zeigen, anstatt Technik.

Ein Detail bei der Switch 2-Vorstellung dürfte jedoch den meisten entgangen sein.

Schaut euch folgendes Foto der drei Entwickler aus der Direct an, mal sehen, ob es euch auffällt.

Dieses Bild und das erste im Artikel haben eine Gemeinsamkeit. (Bild: Nintendo)

Na, seid ihr drauf gekommen?

Richtig, die drei Männer tragen die Farben der Switch auf ihren Hemden und stehen auch in der richtigen Reihenfolge.

Kouichi Kawamoto (Blau, links)

Tetsuya Sasaki (Grau, mitte)

Takuhiro Dohta (Orange, rechts)

Entwickler Switch 2

Und Nintendo geht noch einen Schritt weiter: Das Aufmacherbild wurde nach dem Hands-on in New York geschossen. Dort fand eine Frage-Antwort-Runde mit den drei Herren statt – welche dieselben Klamotten trugen wie in der Direct.

Nintendo war noch nie um Späße verlegen. So zeigte sich der mittlerweile verstorbene Ex-Chef von Nintendo Satoru Iwata in einer alten Direct tanzend mit Mario und Luigi.

Satoru Iwata war von 2002 bis 2015 Nintendos CEO. (Bild: Nintendo)

So spielt sich die Switch 2

Auf dem Event in Paris war auch unser Autor Linh zu Gast. Sein Ersteindruck fällt positiv aus, auch wenn noch Sorgen bleiben, was vor allem das Gehäuse und den Stick Drift betrifft.

In einem Ask-Me-Anything stellt er sich euren Fragen. Schaut gerne vorbei und fragt alles zur Konsole, was euch unter den Nägeln brennt.

AMA zur Switch 2 Ich habe vier Stunden mit der Switch 2 verbracht – Fragt mich alles zur neuen Nintendo-Konsole von Duy Linh Dinh

Heute hat Nvidia verlauten lassen, dass die Switch 2 DLSS und Ray-Tracing in Echtzeit besitzen wird.

Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni 2025 erscheinen und als Stand-alone 470 Euro kosten. Im Bundle mit Mario Kart World kostet sie laut Nintendo 510 Euro. Vorbestellen könnt ihr sie beim Hersteller ab 8. April 2025, wer sich jedoch beeilt, kann sie jetzt schon bei Media Markt und Saturn sowie Amazon auf Nachfrage ergattern.