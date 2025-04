GameChat: Das steckt hinter der neuen Funktion der Switch 2

Für die Switch 2 kommen diverse optimierte Spiele der Nintendo Switch.

Die Switch 2 kommt am 5. Juni 2025 in den Handel. Mit der Konsole kommt eine für Nintendo völlig neue Online-Funktion.

Im Detail:

GameChat ist der Name des neuen Sprach-Chats und bringt einige clevere Funktionen mit, die das gemeinsame Spielerlebnis fördern sollen, unabhängig davon, wo sich die Spieler gerade befinden.

Der Chat wird mit der C-Taste gestartet.

Für den GameChat ist nicht zwingend ein gesondertes Mikrofon erforderlich. Nintendo hat in die Switch 2 ein Mikrofon eingebaut, das selbst aus größerer Entfernung (wenn ihr zum Beispiel auf der Couch sitzt) für klare Aufnahmen sorgen soll.

Optional ist eine dedizierte Kamera mit an Bord, um euch während des Spielens zu filmen.

Eine Smartphone-App ist somit nicht mehr nötig.

Für den Online-Dienst werden 4 Euro im Monat respektive 20 Euro im Jahr fällig.

Die Kamera selbst kann optional erworben werden und wird beispielsweise an den zweiten USB-C-Slot angeschlossen. (Bild: Nintendo)

GameChat kommt aktiv bei Spielen zum Einsatz

Nintendo hat sich für den GameChat etwas Besonderes einfallen lassen: Bei Spielen wie Mario Party wird der Kamerabildschirm mit eurem Gesicht ins Spiel übertragen. So landet das Bild von euch als Live-Avatar zum Beispiel in Minispielen anstelle der Charaktere.

Nicht nur das: Bei Mario Party Jamboree wird die Kamera aktiv für Minispiele genutzt. In der Direct zeigte Nintendo, wie die Spieler in die Luft springen müssen, um den ikonischen Mario-Block zu treffen.

Weitere Funktionen von GameChat

Ein weiterer Schwerpunkt von GameChat wird das Teilen von Inhalten sein. Man kann zum Beispiel seinen eigenen Bildschirm streamen. Solche Funktionen gibt es bereits in anderen Chats wie Discord.

Zu guter Letzt bietet Nintendo die Funktion »GameShare« an. Diese ermöglicht es, ausgewählte Titel mit Freundinnen und Freunden zu teilen und gemeinsam online zu spielen.

