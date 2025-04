Laut Nintendo soll der GameCube-Controller nur mit GameCube-Spielen auf der Switch kompatibel sein – aber es gibt einen Hoffnungsschimmer

Die Switch 2 wird eine Reihe klassischer Gamecube-Spiele unterstützen. Nintendo wird hierzu auch einen Gamecube-Controller anbieten. (Bild: Nintendo)

Bei der offiziellen Ankündigung der Switch 2 versprach Nintendo auch die Unterstützung von Gamecube-Spielen sowie einen offiziellen Gamecube-Controller. Damit werden Klassiker wie The Legend of Zelda: The Wind Waker oder F-Zero GX mit der Switch 2 spielbar sein.

Laut dem Ankündigungsvideo von Nintendo hat der Gamecube-Controller allerdings einen großen Nachteil.

Das ist passiert: Nintendo gibt an, dass der Nintendo Gamecube-Controller für die Switch 2 nur mit Gamecube-Spielen auf der Switch 2 kompatibel ist. Mit anderen klassischen Spielen oder Switch 2-Titeln soll er nicht funktionieren.

Nintendo zeigt im Video den folgenden Hinweis:

Der Controller ist nur mit Nintendo Gamecube - Nintendo Classics kompatibel.

Bisherige klassische Controller für die Switch funktionieren auch mit vielen anderen Spielen. Probleme können hier aber auftreten, wenn bestimmte Buttons oder Bedienelemente fehlen. So bietet der NES-Controller nur die Buttons A und B, was bei einigen Spielen nicht ausreicht.

Hier ist das Video von Nintendo:

Der Hoffnungsschimmer

Laut dem Online-Magazin Video Game Chronicle hat Nintendo auch bei einigen klassischen Switch-Controllern darauf hingewiesen, dass diese nur mit klassischen Spielen funktionieren würden.

Auf einer Support-Webseite weist Nintendo zum Beispiel darauf hin, dass es keine Garantie gibt, dass der SNES-Controller für die Switch auch mit anderen Spielen außer NES und SNES-Spielen zusammenarbeitet.

Bei der Ankündigung des NES-Controllers äußerte sich Nintendo ebenfalls entsprechend klar:

Nintendo Entertainment System-Controller können nur verwendet werden, wenn sie vom Nintendo Switch-System getrennt sind, und nur, um NES - Nintendo Switch Online-Spiele zu spielen.

Im Nachhinein stellte sich aber heraus, dass die Controller auch mit anderen Spielen auf der Switch kompatibel sind.

Ob dies auch für den Gamecube-Controller zutreffen wird, bleibt aber abzuwarten.

Nun seid ihr gefragt. Plant ihr den Kauf einer Switch 2 und eines Gamecube-Controllers? Was haltet ihr von Nintendos Aussage bezüglich der Kompatibilität des Controllers? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.