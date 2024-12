»Viel interessanter, als ich dachte« YouTuber zeigt Switch 2-Dummy mit überraschend hoher Qualität

Das Bild zeigt ein Switch 2 Dummy-Modell mit allen Details. Quelle: NerdNest / YouTube

Während sich Nintendo weiterhin bedeckt hält, steigt die Anzahl an Switch 2-Leaks mit jeder Woche an. Vor zwei Tagen gab es einen großen Leak, durch den viele Informationen zu der neuen Switch 2-Konsole an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Gestern erreichten die Switch 2-Leaks eine neue Stufe.

Das ist passiert: Der für seinen Gaming-Analysen bekannte YouTuber NerdNest hat ein Dummy-Modell der Switch 2 mit allen Details vorgestellt.

NerdNest gibt an, das Modell von Ivoler erhalten zu haben. Ivoler ist eine Firma, die Zubehör für Konsolen, Smartphones und Computer herstellt und verkauft.

Bis zum Erhalt des Geräts ging der YouTuber davon aus, ein einfaches Plastikmodell zu erhalten.

Gut zu wissen: Modelle werden verwendet, damit Hersteller von Zubehör bereits vor der Veröffentlichung eines Geräts mit dem Design und der Produktion beginnen können.

Beim Öffnen des Pakets verschlug es dem YouTuber kurz die Sprache. Erst da wurde ihm klar, dass das erhaltene Modell der Switch 2 viel interessanter sei als zuerst erwartet.

Anstelle eines einfachen Modells aus Plastik enthielt das Paket ein detailliertes Modell der Switch 2 von Nintendo.

Das Modell besteht laut dem YouTuber nicht nur aus Plastik. Der Bildschirm ist zum Beispiel aus Glas, was auf eine hochwertige Verarbeitung schließen lässt. Bei dem Modell lassen sich die neuen Joy-Cons abnehmen und auch wieder mithilfe von Magneten an die Switch 2 anstecken.

Echt oder Fake?

NerdNest gibt an, das Modell bereits vor mehreren Wochen erhalten zu haben. Er hat die Veröffentlichung aber ein ums andere Mal verzögert, um Spekulationen vorzubeugen.

Erst die Leaks aus dieser Woche haben zu einem Umdenken geführt. Das erhaltene Modell gleicht nämlich dem aus dem des Herstellers von Zubehör Dbrand. Nur die Farbe der Joy-Cons sei eine andere.

Bis zu einer offiziellen Bestätigung wird es noch etwas dauern. Nintendo soll planen, die Switch 2 im Januar 2025 offiziell vorzustellen.

Was haltet ihr von der Switch 2 und den ganzen Leaks? Freut ihr euch auf die Konsole und plant ihr vielleicht sogar schon einen Kauf im neuen Jahr? Oder möchtet ihr lieber erst einmal abwarten? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.