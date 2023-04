Der beste virtuelle Bauer der Welt erklärt, warum der Landwirtschafts-Simulator als E-Sport funktioniert

25:38 Der beste virtuelle Bauer der Welt erklärt den E-Sport im Landwirtschaftssimulator

Wieso fährt man eigentlich virtuelle Traktoren und wie verdient man damit Geld? Wie kommt man zu so einem Spiel wie dem Landwirtschaftssimulator? Und was zur Hölle ist ein Stacker? Darüber unterhalten sich MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski und der amtierende Weltmeister im Landwirtschaftssimulator, Jendrik Kluge, im Live-Talk von der CAGGTUS 2023.

Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ja, der Landwirtschaftssimulator hat tatsächlich eine E-Sports-Szene. Die ist vielleicht nicht so groß wie in League of Legends, Counter-Strike oder DOTA 2, aber sie hat trotzdem recht viele Fans und es gibt sogar ordentliche Preisgelder.

Dabei treten zwei Teams gegeneinander an, die in einem Rennen gegen die Zeit Korn dreschen, Strohballen pressen und in eine Scheune einlagern – alles gegen Punkte. Fies können sie dabei auch sein, ihren Gegner behindern oder ihm seine Lieblings-Fahrzeuge wegbannen.

Jendrik Kluge ist der aktuelle Weltmeister im Landwirtschaftssimulator und spielt seit dem ersten Teil der Reihe begeistert und mit Leidenschaft. Im Talk erklärt er, wie so ein Turnier abläuft, was die Aufgaben der Spieler sind, wie das Balancing bei so etwas funktioniert und warum man sich bewusst den Stress vom E-Sports in einem Spiel gibt, das jeder andere zur Entspannung spielt.

