Path of Exile 2, Starfield und mehr: Trailer-Highlights der Woche, die man nicht verpassen sollte

Das Skript von Baldur's Gate 3 umfasst rund 2 Millionen Wörter und ist damit länger als die ganze Romanreihe A Song of Ice and Fire, auf der Game of Thrones basiert.

Wer kommt bei allen neuen Trailern schon hinterher? Zum Beispiel wenn Path of Exile 2 kräftig die Werbetrommel rührt oder Baldur's Gate 3 die letzte spielbare Klasse enthüllt ... und dann sind da noch Gadgets, Filme und Serien! Damit euch die beliebtesten Trailer auf GameStar.de nicht durch die Lappen gehen, fassen wir sie in diesem neuen Format übersichtlich zusammen.

Und hey, Zeit ist kostbar! Hier findet ihr die meistgesehenen Trailer der letzten Woche auf GameStar:

Path of Exile 2

2:36 Path of Exile 2: Trailer protzt mit Zahlen - und ein Beta-Datum gibt's auch

Es ist nicht einfach nur ein Indie-ARPG, sondern Diablos größter Konkurrent, der die Schwächen des Spiels ausnutzen und Hardcore-Fans des Genres das bieten könnte, wo Blizzard eher den Mainstream bevorzugt. Im neuen Trailer gibt's massig Action, große Zahlen und eine Aussicht auf die Beta.

Galaxy Watch 6

1:13 Die Galaxy Watch 6 kommt mit einem neuen Prozessor und 40 Stunden Akkulaufzeit

Immer mehr Körperteile sind ohne smartes Gadget kaum noch vorstellbar. Wie sollte man auch ohne Smartwatch und Buds joggen gehen, ohne die Hose zu verlieren oder über ein Kabel zu stolpern? Samsung stellte kürzlich die Galaxy Watch 6 vor, die auf den erfolgreichen Vorgängern aufbauen will und dafür auch Wear OS 4 an Bord hat.

Baldur's Gate 3

1:22 Baldur's Gate 3: Entwickler erklären die letzte noch nicht spielbare Klasse genauer

Branchen-Insider handeln Baldur's Gate 3 als große Ausnahme unter den Rollenspielen, unsere Redakteurin Natalie will ihre Spielweise komplett umdrehen, um wirklich tief einzutauchen, Entwickler Larian appelliert, bloß nicht jetzt mit dem Spielen zu beginnen. Der Titel bewegt schon die Leute, und das noch vor dem Full Release.

Nochmal Baldur's Gate 3

1:46 Baldur's Gate 3: Der dritte große Bösewicht ist ... Lady Dimitrescu

Große Spiele werfen ihre Schatten voraus, so auch in unseren beliebtesten Trailern. Baldur's Gate 3 zeigte jüngst nicht nur die Kampfmönch-Klasse, sondern auch die dritte große Gegenspielerin, die von einer bekannten Stimme vertont wird. Der Release des Spiels findet übrigens am 3. August statt, nach knapp drei Jahren im Early Access.

Solar Opposites

2:03 Solar Opposites: Die absurde Sci-Fi-Serie der Rick & Morty-Macher geht in die vierte Runde

Die Köpfe hinter der Erfolgsserie Rick & Morty läuten mit einem Trailer die vierte Staffel von Solar Opposites ein. Fans müssen sich nicht allzu sehr umgewöhnen, zumindest was den Stil und den absurden Humor betrifft. Als Anbieter tritt allerdings nicht Netflix, sondern Disney Plus auf.

Landwirtschafts-Simulator 22

1:06 Der Landwirtschaftssimulator 22 stellt seinen neuen DLC mit deutschen Maschinen vor

Ein DLC folgt auf den nächsten im Farming Simulator 22, der mit neuen Maschinen vor allem Hardcore-Fans beglücken will. Die landwirtschaftliche Simulation versammelt eine treue Community, lockt aber mit unserer Autorin Gloria auch eine absolute Anbau-Anfängerin aufs Feld.

The Walking Dead: Daryl Dixon

2:10 The Walking Dead: Zur neuen Daryl-Serie in Paris gibt es jetzt einen richtigen Trailer

Ist er der coolste Charakter in The Walking Dead? Auf jeden Fall einer der liebenswertesten. Kein Wunder also, dass Daryl (gespielt von Norman Reedus) eine eigene Serien spendiert bekommt. Die spielt tatsächlich in der Stadt der Liebe, die natürlich stilecht vor Zombies nur so wimmelt. Es ist übrigens nur eines von drei geplanten Spinoffs.

Starfield

2:39 Starfield sieht im neuen Lore-Video erstaunlich stark nach Cyberpunk 2077 aus

Einer der größten Spiele-Releases des verbliebenen Jahres erkämpft sich auch in unserer Liste der meistgesehenen Trailer der Woche einen Platz. Indes zweifelt unser Redakteur Peter daran, dass Starfield wirklich ein derart waschechtes Rollenspiel wird, wie wir es uns wünschen würden.

Und? Wie hat euch unser neues Format gefallen, wo seht ihr noch Verbesserungsbedarf? Welcher Trailer aus der Vorwoche ist euer Favorit? Welches Spiel/Gadget/Filmwerk erwartet ihr am dringendsten? Und was habt ihr hier vermisst? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!