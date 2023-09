Tesla: Model 3 erhält eine neue Version - mehr als die Hälfte ist neu

Das neue Tesla-Modell will mit einem überarbeiteten Innenraum und mehr Reichweite überzeugen. (Quelle: Tesla)

Tesla bezeichnet sich selbst gern als Pionier der E-Mobilität - begonnen hat die Geschichte der unternehmenseigenen Elektroautos schließlich 2017, ehe der Model 3 genannte Mittelklasse-Wagen zwei Jahre später auch nach Europa gebracht wurde.

Insgesamt sechs Jahre nach dem Erstrelease verpasst Tesla dem Model 3 nun einen Facelift mit dem Highland genannten Auto, bei dem Herstellerangaben zufolge mehr als die Hälfte der Teile ausgetauscht wurde.

Tesla Model 3: Mehr Aerodynamik für mehr Reichweite

Demzufolge wurde die Frontpartie deutlich verschlankt, zudem werden die Scheinwerfer schmaler und die vorderen Stoßfänger geglättet. Daraus folgt ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,219, was wiederum eine bessere Aerodynamik als beim Vorgänger verspricht.

Laut Tesla soll hierdurch eine Reichweitensteigerung von 13 Prozent möglich sein. In absoluten Zahlen bedeutet das eine Reichweite von 629 Kilometern beim Doppelmotor-Modell des Model 3, Einzelmotor und Heckantrieb kommen hier auf bis zu 513 Kilometer.

Käufer der Variante mit kleineren 18-Zoll-Felgen sollen weitere 40 bis 50 Kilometer auf die maximale Reichweite draufrechnen können.

Dafür sackt die Höchstgeschwindigkeit leicht auf 201 km/h ab. Das Model 3 mit Heckantrieb soll innerhalb von 6,1 Sekunden auf 100 km/h kommen, der Doppelmotor hingegen schafft das innerhalb von 4,4 Sekunden.

Das Ende des Blinkerhebels

Auch den Innenraum des Model 3 wurde stark abgeändert. So finden sich statt den klassischen Blinkerhebeln inzwischen kapazitive Tasten am Lenkrad, die für die Anzeige zuständig sind.

Die Autositze wurden zudem ausgetauscht, sodass die Vordersitze nun belüftet sind. Die Rücksitze hingegen erhalten eine bessere Polsterung für mehr Komfort.

Im Cockpit findet sich indes ein neuer Touchscreen mit einer Diagonale von 8 Zoll, welcher für die Steuerung der Klimaanlage und der Unterhaltungsoptionen zuständig ist. Zu letzterem Punkt gesellt sich ein neues Audiosystem mit 17 Lautsprechern sowie einer anpassbaren Ambientebeleuchtung.

Die neuen Teile sollen unter anderem auch wegen des verbauten Akustikglases für einen leiseren Innenraum des Model 3 sorgen.

Diese Versprechen lesen sich alle auf ersten Blick nicht schlecht, doch hat sich Tesla mittlerweile den zweifelhaften Ruf erarbeitet, an einigen Stellen zu schummeln - etwa bei der Reichweitenangabe, die potenziell nicht immer die Wahrheit sagt:

Unabhängig davon lässt sich Tesla nicht beirren und kündigt bereits den Release des überarbeiteten Model 3 an. So soll das neue Elektroauto im Herbst 2023 an erste Kunden geliefert werden, die Vorbestellungen haben bereits auf der offiziellen Webseite begonnen. Der Preis des neuen Model 3 beginnt bei 43.000 Euro.

Echter Vorreiter oder maßlos überteuert - wie steht ihr zu den Tesla-Elektroautos? Unter welchen Umständen wäre der Kauf eines Teslas für euch sinnvoll? Oder schielt ihr im Bereich der E-Mobilität lieber auf andere Alternativen? Wenn ja, welche? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!