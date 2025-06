The Alters Systemanforderungen: Sci-Fi-Spiel will maximal eine RTX 4080 Super

Die Systemanforderungen von The Alters reichen von GTX 1060 bis RTX 4080 Super.

11 bit Studios hat mit Spielen wie This War of Mine und Frostpunk bereits einige Hits gelandet - nun soll mit "The Alters" ein Science-Fiction-Spiel folgen.

Nachdem Kollege Johannes The Alters bereits ausgiebig getestet hat, geht es am 13. Juni 2025 auch für Interessierte los. Gerade noch pünktlich zum Release haben die Entwickler auch die vollständigen Systemanforderungen bekannt gegeben - neu sind insbesondere die Anforderungen für 4K-Liebhaber:

The Alters Systemanforderungen (Preset / Auflösung / Fps) Minimum / 1080p / 30 Fps CPU : Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 1600 Arbeitsspeicher: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 / Intel Arc A570

Nvidia Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 / Intel Arc A570 Speicher: 50 GByte SSD-Kapazität Medium / 1080p / 60 Fps CPU : Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce GTX 1600 (sic!) / AMD Radeon RX 5600XT

Nvidia Geforce GTX 1600 (sic!) / AMD Radeon RX 5600XT Speicher: 50 GByte SSD-Kapazität Hoch / 1080p / 60 Fps CPU : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 5800X Arbeitsspeicher: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600XT / Intel Arc A770

Nvidia Geforce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600XT / Intel Arc A770 Speicher: 50 GByte SSD-Kapazität Ultra / 2160p 60 Fps CPU : Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 9 5900X

: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 9 5900X Arbeitsspeicher: 32 GByte

32 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 Super / AMD Radeon RX 7900 XTX

Nvidia Geforce RTX 4080 Super / AMD Radeon RX 7900 XTX Speicher: 50 GByte SSD-Kapazität

Falls ihr euch nun fragt, was diese seltsame "GTX 1600"-GPU sein soll, die unter Medium steht, dann seid ihr damit nicht allein. Zumindest auf offiziellen Webseiten konnten wir keine Erklärung finden, welche Grafikkarte 11 bit Studios hiermit tatsächlich meint.

Immerhin gibt es passend zum Spiel ein Benchmark-Tool, auf dem ihr euren PC auf Alters-Tauglichkeit überprüfen könnt. Hier erhaltet ihr auch Empfehlungen zu den Grafikeinstellungen, die ihr vornehmen könnt.

1:30 The Alters: Das Klon-Spiel wirft im Launch-Trailer mehr Fragen auf als es Antworten liefert

Abseits davon gilt die gewünschte Speicherkapazität explizit nur für SSDs, die auch bei den Minimalvoraussetzungen für The Altars verpflichtend sind. Die Angabe der Auflösung bezieht sich hingegen auf den Einsatz von Upscaling. The Alters unterstützt zum Start Nvidia DLSS 3.7, FSR 3 und Intel XeSS.