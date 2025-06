Xbox und PC Game Pass im Überblick: Der Juni 2025 wird ein wahrer Traum für Sci-Fi-Fans

The Alters, FBC und Space Marine - Sci-Fi-Fans haben im Juni wirklich keinen Grund zu meckern.

Beim Xbox und PC Game Pass herrscht jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im Juni 2025 könnt ihr euch mit The Alters, Remedy Entertainments FBC: Firebreak und der frisch aufpolierten Version von Warhammer 40.000: Space Marine über drei brandneue Sci-Fi-Highlights freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel wieder aus dem Angebot herausfliegen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Im Laufe des Monats werden noch weitere Zu- und Abgänge bekanntgegeben. Sobald das der Fall ist, werden wir es hier im Artikel aktualisieren.

Highlight: The Alters

2:00 The Alters: Neuer Trailer zum ausgefallenen Survival-Spiel stellt eine Frage, die viele plagt

Genre: Sci-Fi/Action-Adventure/Survival/Strategie

Sci-Fi/Action-Adventure/Survival/Strategie Plattformen : PC und Xbox Series X/S

: PC und Xbox Series X/S Release: 13. Juni 2025

The Alters ist eine interessante Mischung aus Survival, Abenteuer, Strategie und Basenbau. Ihr schlüpft in die Rolle von Jan Dolski, der alternative Versionen von sich selbst erschaffen hat, die sogenannten Alters, um von einem lebensgefährlichen Planeten zu entkommen. Dafür sammelt ihr Rohstoffe in der Außenwelt, interagiert mit euren selbst erschaffenen »Freunden« und errichtet eine mobile Basis.

Das ungewöhnliche Sci-Fi-Abenteuer erscheint am 13. Juni 2025 und wird pünktlich zum Release im Game Pass verfügbar sein.

Alle weiteren Neuzugänge mit Ultimate und PC

3. Juni

Crypt Custodian (Genre: Katziges 2D-Action-Adventure | PC, Konsole und Cloud)

(Genre: Katziges 2D-Action-Adventure | PC, Konsole und Cloud) Symphonia (Genre: Bockschwerer Plattformer in einem musikalischen Reich | PC, Konsole und Cloud)

10. Juni

1:22 Warhammer 40k: Space Marine zeigt sich in grafisch brandneuem Gewand

17. Juni

Lost in Random: The Eternal Die (Genre: Ein würfeliger Mix aus Roguelite und Hack-and-Slash | PC und Xbox Series X/S)

(Genre: Ein würfeliger Mix aus Roguelite und Hack-and-Slash | PC und Xbox Series X/S) FBC: Firebreak (Genre: Sci-Fi-Koop-Shooter im Control-Universum | PC und Xbox Series X/S)

1:03 FBC: Firebreak: Euer Büro-Job ist langweilig? Der Control-Shooter peppt euer 9 to 5 auf

19. Juni

Rematch (Genre: 5v5-Fußballspiel der Sifu-Macher | PC und Xbox Series X/S)

26. Juni

Against the Storm (Genre: 5v5-Fußballspiel der Sifu-Macher | Xbox Series X/S)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juni 2025

Natürlich müssen im Juni 2025 auch wieder einige Spiele ihre Koffer packen und den Game Pass verlassen. Diese Titel trifft es diesmal, sie fliegen am 15. Juni aus dem Abo:

Depersonalization (PC)

(PC) Dordogne (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Hypnospace Outlaw (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Isonzo (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Keplerth (PC)

(PC) My Time at Sandrock (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (PC, Konsole und Cloud)

Ein weiterer Höhepunkt ist zweifellos der Koop-Shooter FBC: Firebreak, in dem ihr gegen übernatürliche Bedrohungen im Büro des Federal Bureau of Control kämpfen müsst. Das Spiel stammt von Remedy Entertainment und findet im selben Universum wie das Sci-Fi-Actionspiel Control statt. Auf die Protagonistin Jesse Faden müsst ihr allerdings verzichten. Weitere Infos zum Spiel findet ihr in der Box oben.