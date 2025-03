The Last of Us 2: Systemanforderungen für die Remastered-Version ohne PSN-Zwang - und ohne DLSS 4

The Last of Us Part 2 unterstützt FSR 4 - aber kein DLSS 4.

In rund zwei Wochen ist es so weit: Mit der Remastered-Version von The Last of Us Part 2 schafft es der zweite Teil der Naughty-Dog-Reihe in einer überarbeiteten Fassung auf den PC.

Ab dem 3. April 2025 könnt ihr euch wieder in das Abenteuer stürzen - zuvor hat das Entwicklerstudio auf dem PlayStation Blog die wichtigen PC-Systemanforderungen veröffentlicht.

TLoU Part 2 Remastered - Anforderungen »Niedrig« (720p / 30 Fps) CPU: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT

Nvidia Geforce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT Speicher: 150 GByte SSD »Empfohlen« (1080p / 60 Fps) CPU: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

Nvidia Geforce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 Speicher: 150 GByte SSD »Hoch« (1440p / 60 Fps) CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

Nvidia Geforce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 Speicher: 150 GByte SSD »Sehr Hoch« (2160p / 60 Fps) CPU: Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X RAM: 32 GByte

32 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

Nvidia Geforce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT Speicher: 150 GByte SSD

1:11 The Last of Us 2 Remastered: Im Frühjahr könnt ihr das Story-Meisterwerk auch auf dem PC erleben

Eine für viele wichtige Nachricht: Wie zuvor angekündigt setzt The Last of Us Part 2 Remastered nicht voraus, dass ihr euch mit einem PSN-Account einloggt.

Im Sony-Blogeintrag wird das natürlich dennoch empfohlen, damit ihr die Unterstützung für das PlayStation-Overlay sowie die zugehörigen Trophäen erhaltet. Um euch das schmackhaft zu machen, gibt es immerhin »50 In-Game-Punkte, um Bonusfeatures freizuschalten« sowie ein neues Outfit für Ellie.

Diesen Einblick gibt Sony auf den Bonus-Skin, den ihr bei einer PSN-Verbindung erhaltet.

Abseits davon nennt Naughty Dog, das für die Remastered-Version mit Nixxes Software und Iron Galaxy zusammengearbeitet hat, die Unterstützung von AMD FSR 3.1 und FSR 4 (falls ihr eine RX 9000 habt).

Beim Nvidia-Upscaling wird lediglich DLSS 3 versprochen – die vierte Generation und damit auch das MFG-Feature fehlen somit zum Release. Weiterhin gehören DirectStorage sowie Widescreen-Support in den Formaten 21:9, 32:9 und 48:9 zur Remastered-Fassung von The Last of Us Part 2.