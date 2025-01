Nach dem Helldivers-Desaster, zieht Sony die Notbremse beim Account-Zwang auf PC

Seit Ende Januar schwingt sich Peter Parker auch auf dem heimischen Rechner wieder durch New York City - diesmal ohne PSN-Anmeldung.

Im Frühjahr 2024 war der Aufschrei groß. Anfang Mai kündigte Publisher Sony an, dass zum Spielen des beliebten Multiplayer-Shooters Helldivers 2 auch auf dem PC künftig ein PSN-Account benötigt werde - nachdem das vorher mehrere Monate lang nicht der Fall gewesen war.

Sony begründete diesen Schritt damals mit einem effektiveren Schutz der Community . Denn nur durch die PSN-Verknüpfung könne der Publisher sicherstellen, dass Spieler, die gegen die Regeln verstoßen, auch effektiv gesperrt würden. Allerdings dürften wohl auch der Wunsch nach mehr Nutzerbindung an den PlayStation Store sowie der direkte Zugriff auf Millionen von Nutzerdaten für Sony eine Rolle gespielt haben.

Doch die Quittung kam postwendend: Kaum hatte Sony den PSN-Zwang verkündet, ging die Helldivers-2-Community in Flammen auf. Bei Steam wurden innerhalb weniger Stunden tausende negative Reviews verfasst.

Nach wenigen Tagen sah sich Sony gezwungen, zurückzurudern und bei Helldivers auf die verpflichtende PSN-Verknüpfung zu verzichten. Für andere Titel wie Horizon Zero Dawn und das neueste God of War hielt der japanische Konzern jedoch an der Verknüpfung fest.

53:34 Triumphe und Tragödien: Sonys Achterbahnfahrt durch 2024

Autoplay

Spidey bringt die Wende

Das soll sich jetzt ändern. Denn wie Sony jetzt mitgeteilt hat, soll die verpflichtende Verknüpfung eines PSN-Kontos mit dem PC-Release von Spider-Man 2 am 30. Januar 2025 entfallen. Im Gegensatz zu vorherigen PlayStation-Ports sei die Verknüpfung auf heimischen Rechnern nun rein optional.

Auch für God of War Ragnarok und Horizon Zero Dawn Remastered entfällt der PSN-Zwang ab sofort; ein PlayStation-Konto wird zum Spielen nicht mehr benötigt. Und auch The Last of Us 2, dessen PC-Release für den 3. April geplant ist, soll laut Sony von dieser Änderung profitieren. Ein Steam-Account reicht zum Spielen demnach vollkommen aus.

Ganz trennen will sich Sony von seiner PSN-Integration in PC-Spielen aber nicht. Wer sich optional anmeldet, soll daher von exklusiven Belohnungen wie Ingame-Cosmetics profitieren, die nicht verknüpften Nutzern vorenthalten bleiben. So schreibt Sony im offiziellen PlayStation-Blog:

Spieler, die sich dennoch für ein PlayStation Network-Konto entscheiden, kommen in den Genuss zusätzlicher Vorteile wie Trophäen und Freundesverwaltung.

Im Falle von Spider-Man 2 können sich angemeldete Nutzer so etwa über die vorzeitige Freischaltung des Spider-Man 2099 Black Suits und des Miles Morales 2099 Suits freuen.

Interessanterweise sind laut der neuen Ankündigung aber nicht alle Sony-Spiele auf dem PC vom PSN-Login befreit. Wer etwa Until Dawn und Lego Horizon Adventures spielen will, kommt um ein PlayStation-Konto nicht herum. Die Wende im Fall der großen AAA-Titel Spider-Man und The Last of Us deutet darauf hin, dass Sony im Hinblick auf die PSN-Integration seine Strategie langfristig geändert hat.