The Last of Us: Tech-Experten bezeichnen PC-Fassung als »Beta«, Steam lockert Refund-Regel

Das Story-Meisterwerk macht auf dem PC so einige Probleme.

Laut den Tech-Experten von Digital Foundry ist der PC-Port von The Last of Us Part 1 aus technischer Sicht enttäuschend und mangelhaft. Ihre Analyse hat mehrere große Probleme ergeben - wir liefern euch dazu auch noch die Meinung unseres hauseigenen Experten.

The Last of Us auf PC »nur eine Beta«?

Das Fazit, zu dem Digital Foundry in ihrer Analyse kommt, ist vernichtend: Effektiv sei der Port von The Last of Us nur eine Beta mit schweren Problemen. Sie haben verglichen, wie das Spiel auf einer PS5, einem Monster-PC mit Geforce RTX 4090 und Core i9 12900K sowie einem Mittelklasse-Rechner mit Geforce RTX 2070 Super und Ryzen 5 3600 läuft.

Ein Hauptproblem seien die hohen CPU-Anforderungen, die auch starke Prozessoren an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit treiben können. Das führt zu Problemen beim Spielen - oder gleich zu Abstürzen, über die nach wie vor einige PC-Nutzer klagen.

Auch die hohen VRAM-Anforderungen seien ein großes Problem. Laut Digital Foundry läuft The Last of Us auf Karten mit 8,0 GByte VRAM fürchterlich oder nur mit deutlich reduzierter Texturqualität, erst mit 10,0 oder mehr GByte VRAM werden die Probleme hier merklich geringer.

Es gibt auch gute Nachrichten aus der Analyse von Digital Foundry: So soll die erstmalige Shader-Installation nach den bereits erschienenen Hot-Fixes merklich schneller ablaufen. Auch die teils langen Ladezeiten sollen sich ein wenig verbessert haben.

Ersteres können wir auf Basis unserer eigenen Erfahrung bestätigen, auch wenn die Dauer immer noch viel zu lang ist. Mit einem Ryzen 5 5600X und einer RTX 2060 Super mussten wir beim ersten Start nach der Neuinstallation der GPU bislang fast 40 Minuten warten, mit der aktuellen Version sind es 21 Minuten.

Wie genau der verkorkste PC-Launch von The Last of Us abgelaufen ist, erklären wir hier im Video:

17:16 The Last of Us - Part 1 - Die PC-Version des Remakes hat gerade richtig Ärger!

Steam-Refunds wohl problemlos möglich

Falls ihr mit The Last of Us Part 1 auf dem PC schwere Probleme habt: Laut Entwickler Naughty Dog erscheinen in den kommenden Tagen zwei Patches, die helfen sollen. Wenn ihr lieber euer Geld für den Vollpreistitel zurück haben wollt, habt ihr bei Steam aktuell wohl gute Chancen.

Normalerweise erstattet Steam nur Käufe, wenn ihr den Titel weniger als zwei Stunden gespielt habt. Im Falle schwerer Technikprobleme, an denen euer System nicht selbst schuld ist, gewährt Valve aber oft auch Refunds bei mehr Spielzeit. Laut Reddit haben viele Spieler auch nach 3, 4 oder mehr Stunden Rückerstattungen bekommen.

Was haltet ihr von der ausführlichen Analyse von Digital Foundry? Erlebt ihr die technischen Probleme von The Last of Us Part 1 auf PC selbst auch oder kommt euer System mit dem Titel klar? Schreibt uns gern den aktuellen Stand der Dinge in die Kommentare!