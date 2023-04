The Last of Us Part 1: Entwickler versprechen zwei PC-Patches in den nächsten Tagen

Zwei Patches für The Last of Us Part 1 auf PC sollen in den nächsten Tagen erscheinen.

Die Reise von Ellie und Joel läuft auf dem PC alles andere als unbeschwert und daran sind ausnahmsweise nicht die Infizierten schuld. The Last of Us Part 1 leidet nach Release an technischen Problemen, Spieler beklagen Abstürze, Grafik-Bugs und so weiter.

Die Entwicklerstudios Naughty Dog und Iron Galaxy arbeiten derzeit an Hotfixes und Patches, um die PC-Version zu verbessern. Jetzt gibt es eine kleine Roadmap für die erste Aprilwoche 2023.

Wann kommt welcher Patch für The Last of Us Part 1?

Bisher sind zwei Hotfixes für The Last of Us Part 1 auf dem PC erschienen: Sowohl Update v1.0.1.5 als auch Update v1.0.1.6 greifen technische Schwierigkeiten und Absturzursachen an.

Naughty Dog gab jetzt bekannt, dass ein weiterer Hotfix am Dienstag, den 4. April 2023, erscheinen wird. Dieser soll unter anderem Kameraprobleme beheben, die bei Maussteuerung auftreten können.

Ende kommender Woche, also irgendwann vor dem 9. April 2023, soll ein größerer Patch veröffentlicht werden. Was genau in dem Update steckt, ist noch unbekannt.

Naughty Dog teilte außerdem via Twitter, dass Spieler sicherstellen sollen, die aktuellsten Treiber von Nvidia, AMD oder Intel auf dem PC installiert zu haben. Man nehme die Beschwerden der Fans wahr:

PC-Spieler von The Last of Us Teil I: Wir wissen, dass einige von euch nicht die Qualität von Naughty Dog erlebt haben, die ihr erwartet habt. Unser Team arbeitet hart daran, Probleme zu beheben, die derzeit einige von euch daran hindern das Spiel zu erleben, um sicherzustellen, dass es das Qualitätsniveau erreicht, das ihr erwartet und verdient

Während die PS5-Version des Spiels viel Lob einfährt, sind die internationalen Reviews der PC-Version durchwachsen. Auch in unserem eigenen Test haben wir The Last of Us Part 1 wegen der Technikprobleme deutlich abgewertet. In diesem Video erklären wir die Probleme der Launch-Version:

17:16 The Last of Us - Part 1 - Die PC-Version des Remakes hat gerade richtig Ärger!

Hoffentlich verbessern die kommenden Patches die Performance des Story-Meisterwerks. Wir bleiben für euch am Ball und lassen euch wissen, ob und wie sich das Spiel in Zukunft verbessert.

Seid ihr von den Problemen betroffen oder verschont geblieben? Sowohl bei Steam und Metacritic als auch in unseren eigenen Kommentarspalten zeigt sich, dass nicht alle Fans Abstürze und Bugs zu beklagen haben - aber für einige scheint The Last of Us Part 1 weiterhin fast unspielbar zu sein.