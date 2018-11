The Legacy of 3dfx - Die Geschichte der Grafikkarten-Legende als Buch bei Kickstarter

Selbst viele PC-Gamer, die zu jung sind, um die Revolution der Grafik durch 3dfx und die Voodoo-Grafikkarten erlebt zu haben, kennen den Namen des längst nicht mehr existierenden Unternehmens. Für ältere Spieler verbindet sich damit viel Nostalgie. Der Spanier Martin Gamero hat ein Buch mit dem Titel The Legacy of 3dfx geschrieben, das die Geschichte des Unternehmens und den bekannten Voodoo-Grafikkarten behandelt.

Gamero sammelt seit 18 Jahren Videospielen und hat das Buch eigentlich schon fertiggestellt, allerdings nur in Spanisch. Mit einer Finanzierungskampagne bei Kickstarter soll nun nicht nur das Design des Buches, sondern auch der Druck und vor allem eine Übersetzung in Englisch gesichert werden. Das Finanzierungsziel liegt mit 16.000 Euro relativ niedrig und Unterstützer, die mindestens 26 Euro zusagen, erhalten eine Standard-Version des Buches, wahlweise in Spanisch oder Englisch.

Wie üblich gibt es aber auch für einen höheren Beitrag einige Extras. Die SLI-Edition für 38 Euro bietet zusätzlich einen Staubschutz-Umschlag und ein T-Shirt. Für 70 Euro ist in der Rampage-Edition neben dem Buch ein exklusiver Staubschutz-Umschlag, ein T-Shirt und ein Poster in der Größe A2 enthalten, die zusammen in einer Limited-Edition-Box ausgeliefert werden. Weitere Stufen gibt es allerdings nicht.

Das bei Kickstarter veröffentlichte Inhaltsverzeichnis sieht mehrere Kapitel vor, angefangen von den ersten Schritten der 3D-Grafik in den 1970ern bis zum Start von 3dfx, den Angestellten, den verschiedenen Produkten wie Voodoo1, Banshee und Rampage, den Programmier-Schnittstellen, die Einsatzbereiche und sogar ein Kapitel über die 3dfx-Werbung. Die Kampagne läuft noch 34 Tage lang, hat allerdings aktuell bisher erst etwas mehr als 540 Euro an Zusagen erhalten.

