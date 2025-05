Thermaltake zeigt auf der Computex 2025 neue Gehäuse und SFX bis 1.200 W

Das Foto macht nicht deutlich, wie klein ein SFF-Netzteil wie das Thermaltake Toughpower SFX tatsächlich ist. 1.200 Watt dort noch anständig zu kühlen (und alle Anschlüsse unterzubringen), ist tatsächlich eine Herausforderung. (Bildquelle: Thermaltake)

Fans handlicher PCs werden auf der Computex 2025 unter anderem bei Thermaltake fündig: Der Hersteller präsentiert noch mehr leicht gewachsene Micro-ATX-Gehäuse als Weiterführung der auf der CES vorgestellten TR100-Cases – sogar mit Display oder mit Holzapplikationen.

Damit im schmalen Case trotzdem starke Hardware genutzt werden kann, zeigt Thermaltake auch ein Netzteil mit 1.200 Watt und Titanium-Rating im winzigen SFF-Formfaktor.

Thermaltake TR200 und TR300 in mATX-Größe

War das Thermaltake TR100 noch ein ITX-Gehäuse mit 18,4 Litern Volumen, wachsen die größeren Modelle TR200 und TR300 auf etwa oder über 20 Liter Volumen an – genau wollte Thermaltake das bisher nicht nennen. Das generelle Wachstum bietet mehr Platz für Komponenten aber auch für das optionale Frontdisplay mit 6 Zoll Diagonale.

Das 6-Zoll-Display im oberen Teil des Gehäuses ist nur optional, bietet aber eine gute Möglichkeit, Leistungsdaten oder Temperaturen direkt anzeigen zu lassen. (Bildquelle: Thermaltake)

Im Inneren ist genug Platz, um auch 360-mm-Wasserkühlungen verbauen zu können. Auch wenn Thermaltake es nicht erwähnt: Auch Highend-GPUs dürfte es gefallen, etwas mehr Platz zu haben.

Das Modell TR100 wird fortgeführt und um ein Modell in Holzoptik erweitert. Dabei besteht aber nicht das gesamte Case aus Holz, es handelt sich eher um eine Applikation an der Front. Uns erinnert es etwas an klassische LGR-Videos rund um den Woodgrain-PC des Youtubers.

ATX-Gehäuse View 390 Air mit noch mehr Glas

Bei den größeren Gehäusen der View 390 Air-Reihe gibt es hingegen eine zusätzliche Glasfront: Das TG-Modell tauscht das Lochgitter in der Front gegen Glas. Bislang waren nur die Seitenwand und ein Teil der Oberseite verglast, jetzt zeigt das Case sein Innenleben von gleich drei Seiten.

Das View 390 Air nutzt ein Meshgitter in der Front, die TG-Variante wird dort auf Glas setzen. (Bildquelle: Thermaltake)

Natürlich darf mehr Holz auch nicht fehlen, diverse Gehäuse-Baureihen wie The Tower 600, View 380 und 380 XL, View 170 und View 270 sind jetzt auch in einer Version mit Holzapplikationen zu haben. Auch hier handelt es sich um ein paar verzierende Holzstreben.

So klein und doch so stark: SFF-Netzteil mit 1.200 Watt

Wer sich für einen ITX-PC entscheidet, kommt mit einem ATX-Netzteil nicht mehr weit, hier braucht es die winzigen SFF-Netzteile. Thermaltake stellt mit dem ToughPower SFX 1200 ein SFF-Netzteil mit 1.200 Watt Maximalleistung und einer Effizienz von bis zu 94 Prozent vor. ATX 3.1 wird ebenfalls unterstützt und die Stromanschlüsse sind modular ausgelegt.

Letzteres ist angesichts des Platzmangels in kleinen Gehäusen auch dringend angebracht, da nicht benötigte Kabel einfach weggelassen werden können. Nutzer einer Grafikkarte mit 12VHPWR-Anschluss können also einfach die älteren PCIe-GPU-Kabel weglassen.

Preise für die neu vorgestellten Gehäuse und das Netzteil hat Thermaltake noch nicht genannt. Gleiches gilt für die Verfügbarkeit.