PC-Hardware-Hersteller macht Aprilscherz wahr und der riecht gar nicht mal so schlecht

Auf der Computex 2025 hat der Hardware-Hersteller Zotac einen Aprilscherz wahr gemacht. Allerdings wohl nur für die Messe. (Bildquelle: Jakob Erckert/GameStar Tech)

Ihr dachtet, es wäre knifflig, alle möglichen PC-Gaming-Komponenten irgendwie mit dem Label KI zu verbinden? Lächerlich! Die wahre Herausforderung ist es, ein Produkt, das rein gar nichts mit Hardware zu tun hat, an eine Zielgruppe zu richten, die sich aber in erster Linie eben für Hardware interessiert. Im Falle von Zotac geht es um ein Parfüm.

Ursprünglich handelte es sich um den diesjährigen Aprilscherz von des Herstellers, in dem dieser gleich vier Duftnoten speziell für Spieler ankündigte. Auf der Computex 2025 verteilt Zotac nun aber tatsächlich zumindest einen der Düfte an die Messebesucher.

Highlight des ursprünglichen Scherzes: Per Spectra Scent sollten sich die Düfte mit der RGB-Beleuchtung eurer Zotac-Grafikkarte synchronisieren können. Schade, dass dieses Feature nicht umgesetzt wurde, klingt technisch schließlich total einfach. (Bildquelle: Zotac)

Vier Düfte gegen ein Game Over

Im April stellte Zotac vier Duftnoten für zockende Humanoide als Zotac Gaming Fragrance Collection vor.

Bei den Kompositionen handelt es sich um recht klassische Parfümduftmischungen. Auch die Beschreibungen und die gewünschte Wirkung (neben dem Duft selbst), könnten echt sein:

Strg+Alt+Scent – Verspricht langanhaltende Konzentration und neue Energie durch Aromen von Eukalyptus, Zeder, getrocknetem Vetiver und schwarzem Pfeffer.

– Verspricht langanhaltende Konzentration und neue Energie durch Aromen von Eukalyptus, Zeder, getrocknetem Vetiver und schwarzem Pfeffer. F5 – Der Geruch von Meeresbrise, Minze, weißem Moschus und Zypresse soll die Gaming-Fähigkeiten optimieren und die Sinne beleben.

– Der Geruch von Meeresbrise, Minze, weißem Moschus und Zypresse soll die Gaming-Fähigkeiten optimieren und die Sinne beleben. GG – Der Duft für den Sieg mit Yuzu, grünem Tee, Bambusblättern und Ozanakkord. Soll positive Energie ausstrahlen.

– Der Duft für den Sieg mit Yuzu, grünem Tee, Bambusblättern und Ozanakkord. Soll positive Energie ausstrahlen. Critical Hit – Diese orientalische Mischung aus Patchouli, Zedernholz, Amber und Zimt soll euch die neue Kraft verleihen, schwierige Situationen zu meistern.

Fruchtige Meeresbrise: Zotac hat zumindest einen der vier ursprünglich als Aprilscherz angekündigten Düfte tatsächlich realisiert. (Bildquelle: Zotac)

Die Computex riecht gut: Zotac verteilt Duftproben

Von den vier Aprilscherz-Gerüchen ist nur noch einer übrig geblieben. Und zwar F5, der Duft mit der Meeresbrise und dem Moschus für belebte Sinne und optimiertes Gaming.

Zumindest hat Jakob auf der Computex keines der anderen Duftwässerchen erspähen können. Eventuell haben andere Messeteilnehmer jedoch auch noch welche der anderen drei Sorten zum Ausprobieren bekommen. Aber dafür hat Jakob für uns umso ausgiebiger am F5 geschnüffelt.

Aus einem Aprilscherz wird ein Messegag: Zotac hat sich tatsächlich einen eigenen Duft gebastelt, der zudem gar nicht schlecht riecht. (Bildquelle: Jakob Erckert/GameStar Tech)

Seine Nase ist angetan, er riecht eine dezent fruchtige Note heraus und würde den Duft auch selbst so tragen. Zotac sagt, die Note sei unisex, Jakob tendiert aber eher dazu, es eine männliche Note einzuordnen.

Wo jetzt die versprochene Meeresbrise steckt? Nun, vielleicht stammt die Fruchtnote ja von dieser berühmten Ananas, tief unten im Meer.

So oder so nehmen verschiedene Menschen Gerüche unterschiedlich wahr. Was für Jakob leicht fruchtig duftet, könnte bei anderen womöglich tatsächlich nach einer lauen Meeresbrise riechen.

Ob der Duft auch tatsächlich auf den Markt kommt? Bislang ist Zotac F5 offenbar ein Messegag. Aber immerhin einer, der nicht stinkt. Ein Versprechen des Aprilscherzes wird der Hersteller aber wohl nicht realisieren: Kompatibel mit den RGB-Beleuchtungen von Zotac wird der Duft eher nicht sein. Aber vielleicht wird es ja doch noch zumindest die angekündigten Duftkerzen geben. Wir sind gespannt.

Jetzt seid ihr gefagt: Würde es euch interessieren, wie die Zotac-Parfüms riechen? Wünscht ihr euch, dass es nicht beim Aprilscherz oder Messegag bleibt und würdet ihr euch so etwas kaufen? Welchen der ursprünglich vier Sorten passt von der Beschreibung her denn zu euch? Lasst es und in den Kommentaren wissen.