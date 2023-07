Im Kampf um die Twitter-Nachfolger erreicht Threads schon jetzt gleich zwei Meilensteine

Threads ist Metas neuer Twitter-Konkurrent. (Quelle: Rafael Henrique - stock.adobe.com)

Vor nicht einmal einer Woche ist die Kurznachrichten-App Threads gestartet. Aber schon jetzt sieht es danach aus, als könnte der Twitter-Konkurrent der Instagram-Macher das Rennen um die Nachfolge der wankenden Social-Media-Plattform für sich entscheiden.

Denn nur wenige Tage nach seinem Erscheinen erreicht Threads gleich zwei Meilensteine, die seinen beiden größten Konkurrenten Mastodon und Bluesky bisher verwehrt geblieben sind. Einer davon: eine Nutzerzahl von mehr als 100 Millionen. Der andere: ein ganz bestimmter Account.

Threads: Schon jetzt mehr als 100 Millionen Nutzer

Das Wachstum von Metas Threads stellt die Konkurrenz in den Schatten. Denn mit mehr als 100 Millionen Nutzern in nur vier Tagen dürfte die App selbst TikTok Konkurrenz machen. Die chinesische Video-Plattform erreichte nach einem Jahr einen Wert von rund 350 Millionen weltweiten Nutzern.

Das Wachstum von Threads in den ersten Tagen. (Bildquelle: 9to5Mac)

Der direkten Konkurrenz ist Threads damit jetzt schon davongelaufen. So knackte das ebenfalls erst kürzlich von Twitter-Mitgründer und Ex-CEO Jack Dorsey gestartete Bluesky im Juli lediglich die Marke von 1 Million Nutzern. Zu dessen Verteidigung sei aber auch gesagt, dass Bluesky bisher nur per Einladungslink nutzbar ist.

Und die deutsche Konkurrenz in Form von Mastodon? Die schaffte es im Juni laut eigener Aussage auf 12,1 Millionen Nutzer.

Apple adelt Threads mit eigenem Account

Neben der hohen Nutzermarke konnte Threads noch einen weiteren Erfolg verbuchen: Auf der Plattform gibt es seit gestern einen Unternehmens-Account von Apple. Das klingt erst einmal wenig relevant, ist aber dennoch ein nicht ganz unwichtiges Ereignis.

Denn Apple ist bekannt dafür, auf besonders vielen Plattformen unterwegs zu sein und sich hungrig auf neue Plattformen zu stürzen, wenn diese dem Hersteller aus Cupertino relevant genug wirken. Und Threads scheint diese Relevanz schon innerhalb seiner ersten Lebenswoche erreicht zu haben.

Zum Vergleich: Auf Mastodon ist Apple bis heute mit keinem einzigen Account unterwegs. Auf Threads finden sich bereits Accounts für Apple, Apple TV, Beats by Dre und mehr.

Threads: Metas neue Plattform gibt es noch nicht in Deutschland

In Deutschland sind wir bisher vor allem Zuschauer des Trubels, der sich rund um die neue App von Meta gebildet hat. Der Konzern hat sich erstmal gegen einen Start von Threads in vielen europäischen Ländern entschieden.

Auch wenn Meta selbst keinen direkten Grund für das Ausbleiben nennt - er liegt auf der Hand:

Mit dem 2020 in Kraft getretenen DMA (Digital Markets Act) der Europäischen Union hat Meta einen sogenannten Gatekeeper-Status erhalten. Als besonders einflussreiches Unternehmen unterliegt es in der EU damit besonderen Auflagen, etwa beim Datenschutz. Und diese Anforderungen kann oder möchte Meta aktuell mit Threads offenbar nicht erfüllen.

Größte Hürde dabei dürfte sein, dass man sich bei Threads aktuell nur mit einem Instagram-Account anmelden kann, wodurch beide Plattformen verknüpft werden. Ein ähnliches Vorgehen verhinderte hierzulande lange den Verkauf von Metas VR-Brille Quest.

Über Umwege lässt sich Threads aber auch heute schon in Deutschland nutzen - und das sogar ohne VPN. Eine Anleitung, wie ihr die Social Media App selbst ausprobiert, erscheint auf unserer Seite im Lauf des Tages. Wir verlinken sie dann an dieser Stelle. Alle allgemein wichtigen Infos zu Threads gibt es hier:

Was meint ihr? Ist der Kampf um die Twitter-Nachfolge bereits entschieden? Oder sollte sich Meta nicht zu früh über den aktuellen Hype um den eigenen Kurznachrichtendienst freuen? Würdet ihr Threads nutzen, wenn es in Deutschland bereits verfügbar wäre? Oder überwiegen bei euch die Datenschutz-Bedenken? Schreibt es uns eure Meinung dazu wie immer gerne in die Kommentare!