Konkurrenz für Spotify und Apple Music? Der Tiktok Musik-Streaming-Dienst ist da - nur noch nicht bei uns

TikTok hat nun seinen eigenen Musikstreaming-Dienst mit Features, die man auch von der Social-Media-App kennt. (Bild: TikTok)

TikTok und Musik sind eng verwoben. Deswegen verwundert der nächste Schritt der Social-Media-Plattform wenig. Mit TikTok Music steigen sie in denselben Ring mit Apple Music und Spotify. Das Interessante an dem neuen Musik-Streaming-Service sind soziale Features, wie man sie auch von TikTok kennt.

Social-Media trifft auf Musikstreaming

Ähnlich wie andere Musikstreaming-Dienste ermöglicht TikTok Music den Zugriff auf eine umfangreiche Song-Bibliothek und das Erstellen einer persönlichen Musiksammlung. Um dies zu ermöglichen, hat TikTok Partnerschaften mit drei großen Musiklabels geschlossen:

Universal Music Group

Warner Music Group

Sony Music

Das Besondere an TikTok Music ist jedoch, dass es Empfehlungen für Songs gibt, die auf TikTok-Videos viral geworden sind.

Darüber hinaus bietet die Plattform die Möglichkeit, kollaborative Playlists zu erstellen, Musikbibliotheken von anderen Plattformen zu importieren und Songs anhand von Textzeilen zu suchen.

TikTok Music verfügt außerdem über eine Funktion zur Song-Identifizierung, ähnlich wie man sie von Shazam kennt.

Die Benutzer können auch soziale Funktionen nutzen und so zum Beispiel Songs und Alben kommentieren. Besonders interessant ist eine Entdecken-Funktion, bei der Benutzer durch vertikales Scrollen Song-Vorschläge finden können, ähnlich wie in der Haupt-TikTok-App.

TikTok Music ist vorerst nur in zwei Ländern verfügbar

Der Haken an der ganzen Sache: TikTok Music ist vorerst nur in Brasilien und Indonesien verfügbar. In Brasilien kostet das monatliche Abonnement 3,50 US-Dollar, den gleichen Preis wie das Apple Music-Abonnement im Land.

Die meisten Streaming-Plattformen passen ihre Preise an die jeweiligen Länder an. In Deutschland kostet Apple Music 11 Euro im Monat.

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann und ob TikTok Music auch in anderen Ländern verfügbar sein wird. Der Service könnte aber einen Startvorteil haben, da schon sehr viele Menschen TikTok regelmäßig verwenden.

Eine weitere Alternative zu Spotify und Apple Music ist YouTube Premium. Was YouTube mit Musik zu tun hat, lest ihr hier:

