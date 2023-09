Tinder kündigt Abomodell für 500 US-Dollar im Monat an und das Internet flippt aus

Tinder Select ist für hübsche und reiche Menschen gedacht. (Bild: nyul - adobe.stock.com)

Den richtigen Partner im Internetzeitalter finden, kann eine Herausforderung sein (auch wenn ein Portal einst versprach, dass sich alle elf Minuten Singles ineinander verlieben).

Bars und Discos sind scheinbar nicht mehr die Orte, an denen man die perfekte Frau oder den perfekten Mann findet. Dafür sucht man mittlerweile online mittels Dating-Apps.

Doch auch die haben mit Problemen zu kämpfen. Belästigungen und Ghosting-Verhalten - also sich einfach nicht mehr melden und verschwinden - sind an der Tagesordnung. Darüber hinaus nutzen so viele Menschen Dating-Apps, dass es nur noch wenige Matches gibt.

Zumindest hierfür bietet die bekannte App Tinder nun einen neuen Lösungsansatz: Tinder Select für 500 US-Dollar im Monat. Wir klären, was dahinter steckt - und wie das Internet darauf reagiert.

Was ist Tinder Select?

Nein, das ist kein Scherz und da sind auch keine zwei Nullen zu viel. Mit einem Preis von rund 500 US-Dollar pro Monat ist dieser Plan für Tinder-Nutzer gedacht, die viel Geld ausgeben, um jemanden zu finden.

Doch nicht jeder kann Teil des Programms werden. Man muss einen Bewerbungsprozess durchlaufen und wenn man Bloomberg Vertrauten schenkt, bestehen diesen Prozess nicht einmal ein Prozent der Bewerber.

Tinder Select ist nur für ausgewählte Individuen. (Bild: Tinder)

Tinder Select soll folgende Vorteile bieten:

Direktnachrichten bis zu zweimal die Woche an Nutzer schicken, auch ohne Match

Profilbilder sind nicht verpixelt und werden bevorzugt behandelt

Sonderstatus mit einer VIP-Marke im Profil

Beliebteste Profile werden angezeigt und Select-Profile selbst bevorzugt angezeigt

Early-Access bei neuen Funktionen der App vor allen anderen

Das Wissen, zu den weniger als ein Prozent zu gehören, die Tinder Select nutzen dürfen

Alle Informationen zur Mitgliedschaft findet ihr bei Tinder.

Das Internet lacht

Wenn das Internet Memes über einen postet, hat man entweder etwas verdammt richtig oder verdammt falsch gemacht. So wirklich ernst nehmen, können die Leute Tinder Select zumindest nicht.

Auch auf Reddit bekommt Tinder sein Fett weg. Besonders in einem deutschen Sub-Reddit lassen sich die Nutzer aus. Ein User schreibt:

Extremst gute Idee, attraktive Menschen dafür zahlen zu lassen, gesehen zu werden, die vermissen das ja sonst so xX_Gamernumberone_xX

Viele andere nehmen es mit Humor:

Tindern versteh ich ja noch, aber wozu Premium kaufen, wenn man eh schon sehr attraktiv ist? captaincodein

Wenn ihr euch generell für die Themen Dating-Apps und Liebe interessiert, schaut euch gerne noch die folgenden beiden Artikel an: Wir haben eine Expertin gefragt, wie Dating-Apps unser Verhalten verändert haben. Und wir haben ChatGPT gefragt, was Liebe für die KI bedeutet.

Tinder bietet mit Tinder Select einen speziellen Service für 500 US-Dollar im Monat an, dessen Dasein man zurecht als Witz anzweifeln darf. Glaubt ihr, dass er Menschen gibt, die sich für 500 US-Dollar im Monat selbstdarstellen? Habt ihr schon mal eine Dating-App genutzt? Wenn ja, hattet ihr damit Erfolg? Teilt eure Meinungen gerne in den Kommentaren.