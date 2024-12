Titan Quest 2 wird der Gegenentwurf zum modernen Service-Action-Rollenspiel

In unserer FYNG-Show hat Moderator Felix Rick gemeinsam Entwickler Moritz Wagner das neue Titan Quest unter die Lupe genommen.

Lange müssen Action-Fans nicht mehr warten. Noch diesen Winter soll die Titan-Quest-Reihe nach 18 Jahren endlich fortgesetzt werden. Ein konkretes Datum für den Early-Access-Start in die Antike gibt es zwar bislang nicht, doch die Entwickler versprechen, dass es in Kürze soweit sein soll.

Und alles, was wir bisher zu Titan Quest 2 gesehen haben, stimmt uns hoffnungsvoll, dass hier Großes auf Genre-Fans zukommt. Denn Entwickler Grimlore Games schreitet abseits ausgetretener Service-Game-Pfade. Im Rahmen unseres großen Streaming-Events FYNG 2025 konnten wir von Principal Designer Moritz Wagner mehr über die Pläne der Entwickler erfahren und neues Gameplay sehen.

Die wichtigsten Punkte:

Statt Seasons wie in Diablo 4 soll Titan Quests 2 über Addons erweitert werden.

Statt ausuferndem Endgame liegt der Fokus der Entwickler aktuell klar auf einer vernünftigen Story.

Die ganze Spielwelt ist handgebaut, auch die Events sind von Hand platziert.

43:10 Titan Quest 2 will alles anders machen als Diablo 4 - Das haben die Entwickler vor

Schluss mit Service

Laut Spieldesigner Moritz Wagner will euch Grimlore Games mit Titan Quest 2 eine richtig klassische Action-Rollenspiel-Erfahrung bieten, die euch tief in die griechische Mythologie eintauchen lässt. Dazu gehört für die Entwickler auch, ihr Spiel nicht primär auf Monetarisierung auszurichten, denn das störe die Immersion der Spieler. Lootboxen und Mikrotransaktionen wird also keine geben.

Stattdessen will Grimlore die Story in den Vordergrund stellen und diese an bestimmten Zeitpunkten mit vollwertigen Addons erweitern. Zur Handlung kann Game Designer Wagner bereits verraten, dass ihr unter anderem auf Nemesis, die Göttin der Vergeltung treffen werdet, die euch alles andere als wohlgesonnen gegenübersteht. Durch den Story-Fokus fallen endlose Seasons und zahlreiche Lategame-Aktivitäten weg.

Technisch soll TQ2 auf eine halboffene Spielwelt mit mehreren voneinander abgegrenzten Gebieten setzen, die ihr im Story-Verlauf erkundet. Die handgemachte, bunte Welt des antiken Griechenlands soll euch im Gegensatz zu den bedrohlichen Dark-Fantasy-Welten anderer Action-RPGs regelrecht dazu einladen, sie zu erkunden. Haufenweise Gegner zum Wegschnetzeln gibt's natürlich trotzdem noch.

Was enthält der Early Access?

Natürlich verriet Moritz Wagner auch Details zur kommenden offenen Testphase von Titan Quest 2. So sei für den kommenden Early Access eine längere Zeitspanne vorgesehen, um angemessen auf das Feedback der Community reagieren zu können. Wünsche wie beispielsweise mehr Ragdoll-Effekte habe man bereits berücksichtigt.

Ein Koop-Modus ist laut Grimlore Games geplant, aber nicht sofort zum Early-Access-Start verfügbar. Die spielbaren Inhalte des Early Access' umfassen die ersten 10 Stunden des Spiels; den Prolog und das erste Story-Kapitel.

Wie bereits gesagt: Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bevor ihr im neuen Titan Quest endlich selbst als griechischer Held das Schwert schwingen könnt. Laut Grimlore soll es Anfang 2025 soweit sein.

Wenn ihr mehr Infos rund um Titan Quest 2 sucht, dann schaut doch mal in der obigen Linkbox vorbei. Dort findet ihr unsere Preview zum Spiel und die wichtigsten Informationen rund um den Early Access.