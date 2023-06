Trauriger Verkaufsstart - In diesem großen Laden kauft nur ein einziger Spieler eine RTX 4060

So schnell, wie hier angedeutet, verkauft sich die RTX 4060 wohl nicht.

Die Geforce RTX 4060 ist gestern in den Verkauf gestartet, doch das Interesse an Nvidias jüngstem Spross scheint sich zumindest in Japan in Grenzen zu halten.

Bilder aus dem Land der aufgehenden Sonne, aufgenommen von Hermita_Akiba, zeigen mehrere Hardware-Läden, vor denen gähnende Leere herrscht. Mindestens in einem Laden einer größeren Kette des Landes, Dospara, zeigte sich direkt zum Launch nur ein einziger Spieler, der Interesse an der RTX 4060 hatte.

An dieser Stelle rufen wir uns alle einmal in Erinnerung, wie Verkaufsstarts von neuen iPhones aussehen – endlose Schlangen vor den Apple Stores, Fans, die sich förmlich um die begehrten Smartphones prügeln. Und nun noch einmal zurück nach Japan:

Weitere Aufnahmen zeigen, dass sich dieser eine Interessent für eine RTX 4060 der Marke MSI entschieden hat. Er selbst gab zudem an, dass er von einer GTX 1060 upgraden wollte.

Das Upgrade von der GTX 1060 macht durchaus Sinn, wie auch der GameStar-Test zu Nvidias neuem Einsteigermodell belegt:

Andere Tester kommen zu demselben Schluss. Die RTX 4060 liegt mit Blick auf die Rasterleistung im Bereich von 15 Prozent vor dem eigenen Vorgänger RTX 3060 und kann es nicht einmal mit einer RTX 3060 Ti aufnehmen – das ist mager.

Aber selbst von einer RTX 2060 weg muss man sich die Frage stellen, ob der relative Leistungszugewinn der RTX 4060 die 300 US-Dollar respektive 330 Euro rechtfertigt. Für Viele scheint die Antwort hier ein klares Nein zu sein. Solltet ihr dennoch Interesse an der RTX 4060 haben:

Verkauft sich die RTX 4060 wirklich so schlecht?

Von einem Laden oder einer Ladenkette in Japan lässt sich nicht gleich auf die ganze Welt schließen. Derzeit liegen noch keine Verkaufszahlen für die RTX 4060 vor. Wie sie sich zum aktuellen Preis verkauft, können wir daher frühestens in ein paar Wochen beurteilen.

Wir wissen auch nicht, ob mit etwas Abstand zum direkten Verkaufsstart vielleicht mehr interessierte Spieler die Läden in Japan aufsuchen und eine RTX 4060 kaufen.

Warum ist die RTX 4060 verhältnismäßig langsam?

Als Hauptgrund sehen viele Tester das mit 128 Bit recht schmale Speicherinterface. Aber auch die Zahl der Rechenkerne ist gegenüber der RTX 3060 gesunken. War auf der RTX 3060 noch ein GA106 mit 3.584 Kernen verbaut, ist es bei der RTX 4060 ein AD107 mit 3.072 Kernen, also eine ganze Nummer kleiner.

Wie seht ihr das? Liegt die RTX 4060 zum aktuellen Preis wie Blei in den Regalen, oder meint ihr, dass sie sich schon verkaufen wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!