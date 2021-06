Überteuerte Grafikkarten: Ist langsam Besserung in Sicht?

Grafikkarten sind zuletzt immer teurer geworden. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Scalper, Miner und die Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice haben die Nachfrage in die Höhe getrieben. Gleichzeitig wurden Produktionsketten durch Ausfälle immer wieder erheblich gestört.

Dazu kommt noch, dass auch andere Industrien, beispielsweise der Automobil- und Smartphone-Sektor, Chips benötigen, die wiederum Kleinstbauteile aus der Fertigung für Grafikkarten abziehen.

Doch wie ist der Stand jetzt? Werden Grafikkarten immer noch teurer oder hat sich die Lage am Markt vielleicht sogar gebessert? Und falls ja, was könnten gegebenenfalls die Gründe sein?

Leichter Abwärtstrend bei allen Modellen

Tatsächlich zeichnet sich ein leichter Abwärtstrend bei allen aktuellen Grafikkarten ab, egal ob aus Nvidias RTX-3000- oder AMDs Radeon RX-6000-Reihe. Zeitpunkt der Trendwende war ungefähr zwischen Mitte und Ende Mai. Bei allen untersuchten Modellen sieht die Kurve vergleichbar aus:

Auch die meisten älteren Grafikkarten respektive Modelle aus der letzten und vorletzten Generation fallen im Kurs. So wurde beispielsweise die Gainward Geforce RTX 2060 Ghost noch Ende November 2020 für rund 300 Euro verkauft. Neu aufgelegt startete sie im März 2021 bei knapp 600 Euro in den Markt, kostete zwischenzeitlich 780 Euro und ist nun bei rund 550 Euro angelangt.

Was sind die Gründe für die fallenden Kurse?

Auch hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Einen nicht unerheblichen Anteil daran dürften die Kryptowährungen Bitcoin und vor allem Ethereum haben, deren Kurse seit Mitte Mai deutlich zurückgegangen sind. Zu der Zeit hatte Tesla-Chef Elon Musk massive Kritik am Bitcoin geübt (via Focus.de).

Gleichzeitig hatte China das Bitcoin-Mining ins Visier genommen. Vizepremier Liu He kündigte im Mai an, gegen das Erzeugen von virtuellen Währungen vorzugehen (via Spiegel.de).

Möglicherweise spielt auch Nvidias Mining-Sperre eine Rolle, die mittlerweile fester Bestandteil aller neu produzierten Ampere-Grafikkarten ist und bislang offenbar noch nicht geknackt werden konnte. Zusätzlich wächst das Angebot an dedzierten Beschleunigern für das Kryptomining beständig.

Bis zu einer vollständigen Normalisierung der Preise ist es aber noch ein weiter Weg. Denn trotz der Trendumkehr zuletzt kosten viele der Modelle noch mehr als doppelt so viel wie zur Markteinführung. Wann wir mit allgemein besserer Verfügbarkeit von PC-Komponenten rechnen, erfahrt ihr im GameStar-Podcast:

Preise könnten wieder steigen

Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Grafikkarten doch wieder teurer werden. So machte zuletzt der zentralamerikanische Pazifikstaat El Salvador mit der Ankündigung, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, von sich Reden (via Tagesschau.de).

Das und ähnliche Aktionen könnten das Vertrauen in Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinem erneut stärken, zu steigenden Kursen und höherer Nachfrage nach Grafikkarten führen.

Insgesamt scheint sich die Lage aber etwas zu bessern. Produktionskapazitäten werden sukzessive ausgebaut und die Nachfrage durch Miner dürfte aufgrund der Mining-Sperre und dem Angebot durch spezialisierte Mining-Grafikkarten gesunken sein. Gleichzeitig nimmt die Sättigung im Markt allgemein zu.

Was meint ihr? Ist eine echte Trendwende eingeläutet und rechnet ihr damit, dass die Preise für Grafikkarten weiter fallen? Schreibt es gerne in die Kommentare!