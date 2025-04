Es ist die wichtigste Frage, die es beim Gaming vielleicht gibt: Wie viele Bilder pro Sekunde muss man in Spielen eurer Meinung nach haben?

Wenn es darum geht, wie viele Bilder pro Sekunde man braucht, scheiden sich die Geister, wie auch Tech-Autor Nils weiß. (Bildelement Tacho: stock.adobe.com - AVD73)

Ich weiß, ich weiß:

Das menschliche Auge kann doch eh maximal 24 FPS wahrnehmen! Die Frage kann man nicht eindeutig beantworten, weil sie auch vom Genre, der Eingabemethode und der Bildwiederholrate des Monitors abhängt (dazu nach der Umfrage mehr).

Ich bin aber dennoch mal so dreist, euch dazu zu drängen, euch in der Umfrage unten auf einen bestimmten FPS-Wert festzulegen. Damit es nicht zu kompliziert wird, habe ich mich für Angaben in Zehnerschritten entschieden.

Vorhang auf für eine spannende Frage, die die Gaming-Community schon seit Ewigkeiten und stets aufs Neue beschäftigt!

Wieso die Antwort eigentlich komplizierter ist

Eines vorweg: Ich halte es für durchaus legitim, die FPS-Frage in der Form zu stellen, wie ich es in der Umfrage oben mache. Sonst hätte ich das auch nicht getan.

Ich kann es aber auf der anderen Seite völlig verstehen, wenn man das anders sieht. Daher ist die letzte Option in der Umfrage trotz ihrer ironischen Formulierung durchaus ernst gemeint und ganz bewusst da.

Aber was ist der Hintergrund davon?

Warum man die Frage je nach genauer Bedingung unterschiedlich beantworten kann

Der in meinen Augen wichtigste Aspekt dabei ist das Genre. Ein Civilization 7 kann ich notfalls problemlos auch mit weniger als 30 FPS spielen und Spaß dabeihaben. Für einen Ego-Shooter wie Counter-Strike 2 wünsche ich mir dagegen so viele Bilder pro Sekunde wie möglich, weil sich die Eingaben dann viel direkter anfühlen und ich einfach besser spielen kann. Der zweitwichtigste Aspekt ist die Eingabemethode. Mit Maus und Tastatur reagiere ich persönlich viel empfindlicher auf niedrige FPS als beim Spielen mit einem Controller. Als dritter wichtiger Faktor kommt der Monitor ins Spiel. Auf einem Bildschirm mit 120 oder mehr Hertz profitiere ich klar stärker davon, entsprechend hohe FPS-Werte zu erreichen als auf einem Monitor mit 60 Hertz. Zu guter Letzt spielt die subjektive Wahrnehmung eine große Rolle. Ab wann man ein Bild als ausreichend flüssig beurteilt, empfindet nicht jeder gleich, was die Umfrage oben aus meiner Sicht umso interessanter macht.

Ebenfalls ein Aspekt, der wichtig dabei sein kann, wenn auch nicht mit Blick auf das flüssige laufen des Spiels: Der Stromverbrauch. Denn je mehr FPS euer PC berechnet, desto höher ist die Leistungsaufnahme. Daher empfehle ich euch auch generell, die FPS auf einen passenden Maximalwert zu begrenzen.

Auch eine wichtige Frage: Welche Art von Monitor soll es am besten sein?

56:16 Noch unsicher bei OLED-Monitoren? Diese Vorteile machen den Unterschied

Ich persönlich würde in der obigen Umfrage übrigens 80 oder 90 FPS auswählen. Nicht, weil ich Spiele mit weniger Bildern pro Sekunde generell nicht mehr gut zocken könnte. Aber erst ab diesem Wert kommt die hohe Bilderwiederholrate meines Monitors in ausreichend hohem Maße für mich zur Geltung.

Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, für welche Antwort ihr euch entschieden habt und warum!