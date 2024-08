»Unethischer Schmutz«: Eine Hentai-Community geht wegen Künstlicher Intelligenz in Flammen auf

KI sorgt mal wieder für Tumult. Diesmal in der Erotik-Szene. (Bild: Kickstarter – Mana Quest)

Ein digitaler Sturm braut sich zusammen – und zwar auf Reddit. Dort steht die r/MonsterGirl-Community am Rande der Spaltung. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Hentai-Community, die sich auf Monster-Frauen spezialisiert hat.

Der Begriff Hentai kommt aus dem Japanischen und beschreibt pornografische Animes und Mangas, sowie alle Kunstwerke, die an diesen japanischen Zeichenstil angelehnt sind. Die Vielfalt der Kunstwerke in diesem Genre ist gigantisch, sodass Bilder von Hybriden aus Monstern und Frauen nur einen kleinen Teil des Spektrums sind.

Was ist das Problem? Laut der Community wird das Subreddit mit KI-generierten Bildern überflutet. KI-Bilder werden gerade in der Künstlerszene unter anderem aufgrund von Urheberrecht scharf kritisiert. Und während User im Subreddit nach einem Verbot von KI-generierten Bildern rufen, zögern die Moderatoren.

KI vs. Community vs. Mods

Das 642.000 Mitglieder starke Subreddit r/MonsterGirl, auf dem diverse digitale Bilder von nackten Frauen mit Körperteilen von (Fantasy-)Monstern geteilt werden, ist in einer internen Krise.

Viele Nutzer behaupten in einem Post, der besonders heiß diskutiert wurde, dass die Anzahl an KI-generierten Bildern zu weit geht und man entsprechende Konten oder Beiträge sperren sollte. Leider wurde der ursprüngliche Beitrag gelöscht, doch die Kommentare sind weiterhin einsehbar.

Und was man da so einsehen kann, ist vor allem scharfe Kritik an den schieren Massen an Beiträgen:

»Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, alle KI-Inhalte von Leuten zu verbieten, die sie für Profit erstellen. Sie sind am nervigsten, am spam-intensivsten, am hartnäckigsten.«

Auch Künstler melden sich zu Wort:

»Bitte, als Künstler ist KI etwas, von dem ich wirklich nicht mehr sehen muss; ganz zu schweigen davon, dass es bereits viele KI-Subreddits gibt.« SuddenlyFondling

Andere verweisen auf die negativen Auswirkungen auf menschliche Künstler und die Umwelt:

»Es ist wichtig zu beachten, dass KI nicht nur für Künstler schädlich ist, was jeder gerne erwähnt, sondern auch unglaublich schädlich für die Umwelt ist.« nessieFW

Wie reagieren die Mods? Erdonko, der laut eigener Aussage einzige aktive Moderator, sieht keinen Grund zu handeln.

»Ich sehe wirklich keinen praktischen Grund, warum ich mich darum kümmern sollte, KI zu verbieten. Entgegen der Behauptungen vieler bekommt dieser Sub generell keinen massiven Zustrom von Posts, geschweige denn KI-Posts. KI-Bilder sind seit 2 Jahren erlaubt, und erst jetzt ist es ein großes Problem, weil 4 KI-Posts zufällig Aufmerksamkeit bekommen haben.« erdonko

Einige Nutzer kritisieren, dass man als einzelne Person, selbst mit Bot-Unterstützung nicht alle KI-Inhalte erfassen oder erkennen kann.

Die Community wehrt sich nicht nur mit Kommentaren. Auch Memes machen die Runde auf dem Subreddit. (Bild: Reddit - r/MonsterGirls)

Einige führen als Argument an, dass schon kleinere Subreddits von Reddit gesperrt wurden, weil sie nur einen Mod haben. Damit haben sie auch recht, denn der Verhaltenskodex für Moderatoren besagt, dass ein Subreddit »genügend Mods [haben muss], um Ihre Community effektiv und konsequent zu verwalten«.

Das scheint allerdings Auslegungssache zu sein, denn einige Subreddit mit nur einem Mod wurden schon lange gesperrt (zum Beispiel r/gooncaves), während andere weiterhin bestehen, wie r/MonsterGirls zeigt.

r/MonsterGirls ist nicht die einzige Community mit KI-Problemen

Die Debatte auf r/MonsterGirl ist beispielhaft für ähnliche Diskussionen auf anderen Plattformen wie Etsy oder DeviantArt. Überall dort, wo bisher menschliche Kreativität im Vordergrund stand, kann der Einzug von KI-generierten Inhalten zu Konflikten führen.

Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema. Habt ihr ähnliche Diskussionen in anderen Communitys erlebt? Wie steht ihr zum Einsatz von KI-generierten Inhalten in kreativen Bereichen? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren!