Unreal Engine 5: Dschungel-Demo selbst ausprobieren - schafft euer PC diese Grafikpracht?

Diesen unglaublich schicken Urwald könnt ihr selbst erkunden.

Vor einigen Monaten sorgte Epic Games mit einer Dschungel-Demo in der Unreal Engine 5.2. für Aufsehen. Nie zuvor haben wir einen Urwald in dieser Pracht in einer virtuellen Spielwelt gesehen. Nun gibt es die Demo, oder vielmehr das Projekt für die Unreal Engine, zum Herunterladen in deren Marktplatz. Wir zeigen euch, wie ihr die wunderschöne Landschaft selbst erkunden könnt.

Weil der Download samt Engine fast 80 Gigabyte groß ist, solltet ihr euch vorab aber erst einmal davon überzeugen, dass ihr das wirklich wollt. Einen Vorgeschmack bietet das folgende Video:

0:28 Unreal Engine 5 - Beeindruckende Tech-Demo im Dschungel

Solltet ihr es jetzt kaum mehr aushalten und Electric Dreams Environment, wie das Projekt heißt, direkt selbst ausprobieren wollen, hier erst einmal die Systemanforderungen:

Empfohlene Systemanforderungen:

CPU: 12 Kerne @3,4 GHz

12 Kerne @3,4 GHz RAM: 64 GB

64 GB GPU: Nvidia Geforce RTX 3080

Nvidia Geforce RTX 3080 VRAM: mindestens 10 GB

Minimale Systemanforderungen (1080p, 50 Prozent):

CPU: 8 Kerne @3,6 GHz

8 Kerne @3,6 GHz RAM: 32 GB

32 GB GPU: Nvidia Geforce RTX 2080

Nvidia Geforce RTX 2080 VRAM: mindestes 8 GB

So könnt ihr die Demo selbst ausprobieren

Ladet euch zunächst im Epic Games Launcher (installieren, falls ihr das noch nicht habt) unter dem Menüpunkt Unreal Engine die aktuellste Version der UE5 herunter. Der ist zum Zeitpunkt der Artikelerstellung in der Version 5.2.1 und etwa 20 GB groß.

Anschließend sucht ihr im Reiter Marktplatz nach Electric Dreams Environment. Sobald ihr auf Free geklickt habt, wird das Projekt in eurer Bibliothek hinterlegt. Hier braucht ihr es nur noch in einem beliebigen Verzeichnis zu erstellen und schon beginnt der knapp 60 GB große Download.

Sobald alles installiert ist, könnt ihr Electric Dreams Environment mit einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol unter Meine Projekte starten (siehe Bild #1 oben). Falls das nicht klappt, startet ihr die Unreal Engine 5 von Hand: Geht unter Recent Projects auf Browse (siehe Bild #2 oben) und startet in dem von euch zuvor gewählten Verzeichnis die Datei ElectricDreamsEV.uproject (siehe Bild #3 oben).

So ladet ihr das richtige Level.

Jetzt werden euch die Systemanforderungen samt einiger Dateien angezeigt. Um den Dschungel zu erkunden, müsst ihr nun noch das entsprechende Level laden: Geht oben auf den Reiter File, dann Open Level und navigiert zum Ordner Levels. Hier öffnet ihr ElectricDreams_Env. Nun müsst ihr nur noch warten, bis alles geladen wurde und anschließend auf den gründen Play-Button drücken.

Ihr könnt euch nun mit Maus und Tastatur durch die Welt bewegen:

W: Vorwärts

Vorwärts S: Rückwärts

Rückwärts A: Nach links

Nach links D: Nach rechts

Nach rechts E: Aufsteigen

Aufsteigen Q: Absteigen

Absteigen R: Geschwindigkeit steigern

Geschwindigkeit steigern F: Geschwindigkeit verringern

Wollt ihr die Dschungel-Demo selbst ausprobieren? Und falls ihr das schon getan habt, schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare!