Mit dieser irre schönen Westernstadt könnt ihr testen, ob euer PC die Unreal Engine 5 packt

Egal ob bei Nacht oder bei Tag, die Western-Demo in der Unreal Engine 5 versprüht Stimmung.

Hübsch ist sie ja, das wissen wir seit langem. Die Unreal Engine 5 begeistert Spieler und Tech-Fans rund um die Welt mit Szenen, die wahrlich die nächste Generation des Echtzeitgrafikrenderings zu versprechen scheinen. Doch was fehlt? Achja, die Spiele. Wirklich im Einsatz für die Masse ist der Grafikmotor erst in sehr wenigen Titeln, zum Beispiel Fortnite.

Kostenloser Western-Test

Wer dennoch einmal die Version 5.1 der Engine bei sich auf dem Rechner im Zuge eines spielbaren Titels erleben möchte, sollte sich diese Technik-Demo mit Western-Setting anschauen. Wer sie nicht selbst ausprobieren kann oder möchte, findet hier ein Video. Der Download findet sich hier und ist kostenlos, ihr könnt aber Geld spenden, wenn ihr möchtet.

Welche Hardware braucht ihr?

Minimum Recommended 4K Ultra DLSS/FSR @Performance 6-core CPU clocked at least 4.2 GHz i7-10700K / Ryzen 3800 i9-10900K / Ryzen 3900X RTX 2060 / RX 5600XT | 6GB VRAM & DirectX 12 RTX 3070 / RX 6800 RTX 3080Ti / RX 6900-XT 16GB RAM 16GB RAM 32GB RAM SSD SSD SSD

Was bietet die Demo?

Erwartet bitte kein richtiges Spiel. Es ist und bleibt eine Grafikdemo, allerdings könnt ihr herumlaufen und diverse Einstellungen ändern. Zum Beispiel:

Die Jahreszeit, Sommer oder Winter

Die Tageszeit

Das Wetter, von Regen ober Nebel bis hin zu einem Gewitter

Die Demo bietet obendrein - abseits der Grafikeinstellungen, inklusive aller denkbaren Upscaling-Optionen - natürlich auch die Vorzeige-Features der UE5, namentlich Nanite und Lumen.

Details fürs Technik-Auge

Für die Liebhaber kleiner Details bietet die Demo auch einiges, beispielsweise:

Dynamische Auswirkungen des Windes je nach Wetter in Bäumen und an Gras

Fußabdrücke in Schnee oder Sand

Wasser tropft von Dächern, sowohl während als auch nach dem Regen

Staubansammlung auf Kleidung und Gebäuden

Was die neueste Version der Unreal Engine, nämlich 5.2 kann, zeigt euch der folgende Showcase. Denn auch wenn Technik bisher kaum in Händen von Spielern ist, wird sie doch bereits stetig von Epic weiterentwickelt:

2:55 Unreal Engine 5.2 enthüllt coole neue Features für die Zukunft der Spieleentwicklung

Und? Was meint ihr? Hört ihr zum ersten Mal davon oder habt sie euch bereits angeschaut? Beeindruckt euch die Technik oder seht ihr wenig Unterschied in Sachen gebotener Grafik zur verlangten Leistung? In welchem Setting würdet ihr gerne mal solch eine Demonstration interaktiv begutachten können? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!