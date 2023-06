Fallout 4 fast fotorealistisch? So gut sieht die Postapokalypse in Unreal Engine 5 aus

Bisher sah Fallout nur in Cinematic Trailern annähernd so realistisch aus.

Die wohl grafisch beeindruckendsten Bilder, Grafik-Demos und Spiele entstammen derzeit fast immer der Unreal Engine 5. Erst letztens konnten wir etwa eine Stadt aus Skyrim in prachtvoller Optik bewundern. Aber auch Fallout 4 kann man mit dem Spiele-Motor in neuem Glanz erstrahlen und wirklich beeindruckend aussehen lassen, wie es nun ein YouTube-Video beweist.

An der Grenze zum Fotorealismus

Das Video stammt von einem Level-Designer, der auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig selbst erstellte Szenen in der Unreal Engine präsentiert. Neben mittelalterlichen Dörfern, tropischen Inseln und Sci-Fi-Städten baut Ghost Design auch immer wieder postapokalyptische Landschaften. Zuletzt erstellte er eine Siedlung im Stile von Fallout 4, aufgrund eines Render-Fehlers können wir sie leider nur als Screenshots bewundern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Bilder der Fallout-Siedlung überzeugen durch ihre detaillierten und hochaufgelösten Texturen, sowie die beeindruckenden Lichteffekte und wirken an manchen Stellen und Bildausschnitten beinahe fotorealistisch. Die Assets sehen außerdem zum größten Teil so aus, als stammten sie direkt aus einer grafisch deutlich verbesserten Version von Fallout 4.

Falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, wie die Siedlungen und die allgemeine Grafik von Fallout 4 seinerzeit aussah, könnt ihr zum Vergleich dieses Video anschauen:

5:48 Fallout 4 - Todd Howard spricht über Crafting und Modding - Todd Howard spricht über Crafting und Modding

Ein Fallout mit der Grafik der Unreal Engine 5 wird natürlich auf absehbare Zeit höchstwahrscheinlich ein Wunschtraum bleiben. Fallout 5 steht schließlich erst nach Elder Scrolls 6 an, und davor müssen die Entwickler von den Bethesda Game Studios erst einmal Starfield über die Bühne bringen.

Wer keine Hochglanzgrafik braucht und sich über mehr postapokalyptisches Ödland in jeglicher Form und Auflösung freut, kann sich aber immerhin auf die Fans verlassen. Von Fallout Miami, über Fallout London und Cascadia wollen zahlreiche Fan-Projekte uns neue Spiele bringen:

Was haltet ihr von der Fallout-Siedlung in Unreal Engine 5? Findet ihr die Grafik ebenfalls beeindruckend? Würdet ihr euch ein Remake eines der Fallout-Spiele in moderner Optik wünschen? Oder wartet ihr lieber auf Fallout 5 oder ein mögliches New Vegas 2? Und welches Spiel würdet ihr gerne noch in schicker Grafik sehen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!