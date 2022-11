»Unsichtbare« Lautsprecher sollen für eine Revolution beim Autofahren sorgen

Viele von euch kennen das bestimmt: Hört man gemeinsam im Auto Radio, Musik oder ein Hörspiel, ist der Klang nie für alle gleich laut und gleich gut. LG will mit seinen neuen unsichtbaren Lautsprechern nicht nur dieses Problem lösen, sondern sogar generell den Sound in Autos revolutionieren. Aber wie?

Kern des Ganzen ist das Problem, dass herkömmliche Lautsprecher durch die zur Klangerzeugung benötigten Bauelemente relativ viel Platz brauchen und damit nicht so flexibel im Innenraum platziert werden können. Die Lösung von LG: Wesentlich kleinere und flachere Lautsprecher.

In der offiziellen Pressemitteilung nennt LG auch passende Zahlen zu der so genannten Thin Actuator Sound Solution in der Größe eines Passes (15x9 Zentimeter). Demnach nimmt sie lediglich 30 Prozent des Gewichts und zehn Prozent der Dicke von konventionellen Autolautsprechern ein.

Noch kompakter sind die Lautsprecher aus dem folgenden Artikel, die vom MIT entwickelt wurden:

Wie funktionieren die Lautsprecher und was ist davon zu halten?

Um das versprochene reichhaltige, immersive 3D-Klangerlebnis zu erschaffen, werden bei den LG-Lautsprechern mit Hilfe der Materialien im Auto selbst passende Vibrationen erzeugt, die letztlich für den gewünschten Sound sorgen.

Der große Vorteil dabei: Durch die kompakten Abmessungen können die Lautsprecher an vielen verschiedenen Stellen wie etwa dem Armaturenbrett oder in den Kopfstützen untergebracht werden. So soll sich auch verhindern lassen, dass sich das Klangerlebnis je nach Sitzposition (zu) stark unterscheidet.

Während die flexiblen Einsatzmöglichkeiten unserer Einschätzung nach durchaus hilfreich sein können, lässt sich ein entscheidender Knackpunkt der kompakten Lautsprecher ohne eigene Tests nicht beurteilen: Wie gut der Klang ist, den sie erzeugen können. Wir sind eher skeptisch, lassen uns aber gerne eines Besseren belehren.

Unabhängige Einschätzungen zur Klangqualität der Thin Actuator Sound Solution sind spätestens auf der CES 2023 zu erwarten, die vom 5. bis 8. Januar 2023 in Las Vegas stattfindet. Dort wird die Audio-Lösung vorgestellt. Die Markteinführung ist dann für das erste Halbjahr 2023 geplant. Ein ganz anderer ungewöhnlicher Sound-Ansatz aus dem Gaming-Bereich konnte uns kürzlich erst positiv überraschen:

Wie schätzt ihr die neue Sound-Lösung für Autos von LG ein? Eine echt hilfreiche Innovation, viel Lärm um nichts oder etwas dazwischen? Schreibt es gerne in die Kommentare!