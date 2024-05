Vermögen verdreißigfacht: Nvidia CEO Jensen Huang gehört jetzt zu den 20 reichsten Menschen der Welt

Aus den Untiefen der Gaming-Branche hochgearbeitet: Jensen Huangs Bankkonto spielt mittlerweile ganz oben mit.(Bild: Nvidia)

Für Jensen Huang läuft es richtig gut. Das Vermögen des Nvidia-CEOs hat in den letzten 5 Jahren ein explosionsartiges Wachstum erlebt. Damit gehört Huang jetzt zu den 20 reichsten Personen weltweit.

Sein Geheimnis zum Erfolg hat er übrigens schon vor Jahrzehnten verraten:

Warum ist das wichtig? Der rasante Vermögenszuwachs des 60-jährigen Huang zeigt, dass KI in den letzten fünf Jahren extrem an Bedeutung gewonnen hat und Nvidia in diesem Bereich so erfolgreich ist, dass es fast eine Monopolstellung einnimmt.

Im Detail: Huangs Strategie, im Jahr 2022 weitere Aktienanteile zu kaufen, als der Kurs nach der Covid-Pandemie am Tiefpunkt war, hat sich voll ausgezahlt. Mit dem Aufstieg von OpenAI und ChatGPT ging es dann für Nvidia steil bergauf.

Aus 3 Milliarden Dollar Nettovermögen im Jahr 2018 sind aktuell satte 90 Milliarden geworden (via CNBC).

Huang besitzt rund 86,76 Millionen Nvidia-Aktien und hält damit 3,5 Prozent aller Aktien des US-Unternehmens.

Mit einem Kursanstieg von über neun Prozent und einem Schlusskurs von fast 1.038 US-Dollar pro Aktie am Donnerstag stieg der Wert seiner Beteiligung um rund 7,7 Mrd. US-Dollar.

Das ist das dritte Quartal in Folge, in dem Nvidias Umsatz um mehr als 200 Prozent gestiegen is.

Nvidia liegt mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Billionen Dollar fast gleichauf mit Apple und Microsoft im Rennen um das wertvollste Unternehmen der Welt.

»Wir sind dabei, die Art und Weise, wie Computer funktionieren und was sie leisten können, grundlegend zu verändern.« - Jensen Huang

Nvidia wurde 1993 ursprünglich gegründet, um Grafikkarten für Gamer herzustellen. Mittlerweile ist das Unternehmen zusätzlich im boomenden Bereich der Künstlichen Intelligenz tätig. Doch ganz neu ist das nicht.

Bereits vor über zehn Jahren hat das Unternehmen damit begonnen, KI-Software und Tools zu entwickeln. Wie Techradar berichtet, hat man erst auf der Dell Technologies World 2024 die Erweiterung der KI-Fabriken zusammen mit Dell verkündet.

Gehört auch ihr zu Nvidias Geldgebern? Oder anders gefragt: nutzt ihr Hardware von Nvidia? Hättet ihr gedacht, dass Nvidia einmal so groß wird, als ihr eure erste Grafikkarte gekauft habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!