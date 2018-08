Die Verzögerung bei der Produktion von 10nm-Chips hat für Intel unangenehme Folgen: Denn weil der Hersteller die Massenfertigung der entsprechenden Prozessoren seit 2016 immer wieder verschieben musste, hat die Investmentbank Goldman Sachs die Bewertung der Intel-Aktie verringert - statt auf »neutral« steht die Bewertung jetzt bei »verkaufen«, wie TechPowerUp berichtet.

Der Analyst Toshiya Hari merkte zu der Herabstufung an:

"Wir sehen, dass Intels Probleme mit der 10nm-Produktionstechnologie Konsequenzen für die kompetetive Position der Firma besitzen - über ein breites Spektrum von Produkten hinweg. [...] Wir glauben, dass Intels Produktionsprobleme eine tiefgreifendere Ursache haben könnten, als viele Leute denken, und dass sie anhaltende Auswirkungen auf den Marktanteil und/oder die Ausgaben haben könnten, während Intel mit einem wachsenden/stärkeren TSMC Ökosystem konkurriert."

Demgegenüber prognostizierte Goldman Sachs für AMD eine deutlich bessere Zukunft. Die Aktie erhielt eine Aufwertung vom Status »verkaufen« auf »neutral«. Ursache für diese Neueinstufung sind die erwartete Zunahme bei AMDs Anteil am Markt für Serverchips auf 5,1 Prozent in 2019 und 9,4 Prozent in 2020.

AMD selbst profitiert letztlich wohl von Intels Straucheln. Der Aktienwert der Firma hat in diesem Jahr bereits um 85,8 Prozent zugelegt, was auch an den erfolgreichen Ryzen-Prozessoren und starken GPU-Verkäufen durch das Mining liegen dürfte.