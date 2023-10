Alte VHS für über 70.000 Euro: Habt ihr Star Wars oder Zurück in die Zukunft noch als VHS im Keller?

Wer sich wirklich alt fühlen möchte, riecht heute mal (nur so zum Spaß) an einer VHS. (Heritage Auctions, HA.com; jarmoluk/Pixabay)

Alte VHS-Kassetten erzielen bei Auktionen hohe Preise

Eine Star Wars Kassette wurde auf 70.000 Euro geschätzt

Eine Zurück-in-die-Zukunft-Kassette wurde für fast 72.000 Euro versteigert - also: Bereit, euer Kellerabteil zu plündern?

Zuerst wurde die VHS-Kassette von der DVD-Scheibe abgelöst, dann gewann die Blu-ray den Wettstreit gegen HD-DVD als Nachfolgemedium. Heutzutage streamt eigentlich jeder Serien, Filme und Naturdokus auf Netflix, Disney +, Amazon Prime, und wie die ganzen Videostreamer heißen.

Den diversen Umwälzungen im Bereich Home Entertainment ungeachtet, haben nicht wenige Menschen noch ihre alten »Video Home System«-Kassetten herumliegen - sei es auf dem Dachboden, im Kellergeschoss oder in einem niemals geöffneten Umzugskarton.

Welche Höchstpreise solche geborgenen Kassetten bei Auktionen erringen können, lest ihr nachstehend. Aber Achtung: Bei den hier vorgestellten Fälle handelt es sich um Sammlerstücke im Originalzustand. Dass VHS-Gesamtsammlungen von Eis-am-Stil- oder Bud-Spencer-Filmen solche Preise erzielen, darf bezweifelt werden.

Über 70.000 Euro für eine alte Videokassette Krieg der Sterne?

✅ Star Wars: Anfang letzten Jahres machte eine Versteigerung im Auktionshaus Goldin die mediale Runde: Eine Handvoll VHS-Kassetten wurden zur Versteigerung freigegeben, darunter Kassetten der Home-Video-Erstveröffentlichung von Star Wars.

Zur Erinnerung: Der erste Star-Wars-Film erschien 1977 in den Kinos, im Mai 1982 feierte der Meilenstein des Science-Fantasy-Films Premiere auf VHS, Betamax, LaserDisc und anderen, heute gänzlich antiquiert wirkenden Darreichungsformen.

Für die Authentizität des Sammlerstücks bei Goldin zeugten mitunter ein Aufkleber mit der Aufschrift »First Stereo Only« und eine »First Edition CBS/Fox«-Wassermake. Der Marktwert der Videokassette wurde seinerzeit auf 60.000 US-Dollar (ca. 57.000 Euro) geschätzt. Dazu, für welchen Betrag der Krieg der Sterne auf Band tatsächlich den Besitzer gewechselt hat, konnten wir leider keine Berichte finden.

Apropos: Wer's retro mag, und etwas für Boomers-Shooter im George-Lucas-Cinematic-Universe übrig hat, der guckt sich Dark Forces an.

1:26 Star Wars: Dark Forces erhält ein offizielles 4k-Remaster, der Trailer zeigt alle Veränderungen

✅ Zurück in die Zukunft: Für 75.000 US-Dollar (fast 72.000 Euro) wurde eine Videokassette des Kultklassikers »Zurück in die Zukunft« versteigert. Abgehalten wurde die Versteigerung vom Auktionshaus Heritage Auctions.

Im Rahmen der Versteigerung wurden insgesamt 260 versiegelte VHS-Kassetten feilgeboten. Beim Großteil der Videokassetten handelte es sich um Erstauflagen von Filmen aus den 70ern und 80ern.

Die Besonderheit dieser speziellen VHS-Kassette des von Steven Spielberg produzierten und Robert Zemeckis gedrehten Zurück in die Zukunft: Die Kassette gehörte vormals Tom Wilson, also dem Schauspieler, der den fiktionalen Charakter Biff Tannen in der Zukunft-Trilogie verkörpert hat.

✅ Weitere Filmklassiker der 70er- und 80er-Jahre: Bei derselben Versteigerung im Auktionshaus Heritage Auctions wurden Videokassetten solcher Filme wie »Der weiße Hai« (ca. 31.800 Euro), »Die Goonies« (ca. 47.500 Euro), oder »Ghostbusters« (ca. 22.500 Euro) erstanden.

Ein besonderes Kleinod, das im Zuge der Versteigerung für 16.600 Euro den Besitzer wechselte, war eine Videokassette von Tony Scotts Action-Klassiker Top Gun mit Tom Cruise. Das Besondere an der Kassette: Die Kassette war ein Werbegeschenk des Softdrink Diät-Pepsi.

Zwei Vorzeigebeispiele des Testosteron-triefenden Films: Der erste Teil von Top Gun und der zweite Ableger von Rambo. (Heritage Auctions, HA.com)

Apropos veraltete Wiedergabemedien: Kommt 2024 das Ende von DVD, Blu-ray und 4K-Disc? Großer Elektronikhändler sortiert die Silberscheiben aus

Wart ihr als Kind auch so kurzsichtig und habt eure VHS-Kassette von Dumbo, Das Dschungelbuch, oder Arielle, die Meerjungfrau einfach aufgerissen - anstatt die Teile jetzt original verschweißt für fünfstellige Beträge bei renommierten Auktionshäusern zu verscherbeln? Und überhaupt: Welches war die allerletzte VHS, die ihr jemals gekauft habt, falls ihr je eine gekauft habt? Schreibt es gerne in die Kommentare.