Netflix, Disney Plus und Co. werden teurer: Die meisten von euch machen sich große Sorgen

Es gibt mittlerweile kaum einen Streaming-Dienst, der in den vergangenen Jahren keine Preiserhöhung durchgeführt hat. Netflix hat erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass die Firma erneut die Preise anheben wird, wenn auch vorerst noch nicht in Deutschland.

Wir haben euch gefragt, welche Konsequenzen ihr aus den steigenden Preisen und den Einschränkungen beim Account-Sharing ziehen werdet und ihr habt uns zahlreich geantwortet.

Zu teuer, zu viel, zu wenig

Ergebnisse unserer Umfrage - Stand: 19.10.2023, 14:33 Uhr

Eure Antworten auf unsere Umfrage sprachen eine deutliche Sprache: Ihr macht euch Sorgen. Mit 50 Prozent aller Stimmen überlegt sich die Hälfte von euch, einen oder gar mehrere eurer Abos zu kündigen. Fast jeder Dritte (29 Prozent) hat das bereits getan.

In den Kommentaren habt ihr uns verraten, dass die steigenden Preise für die Streaming-Dienste nicht das einzige Problem sind. Einzeln sind sie an sich zu verkraften, doch es gibt mittlerweile so viele verschiedene Anbieter, dass Abos bei jedem davon zusammen eine saftige Summe ergeben können.

[...]Immer neue Streamingdienste entstehen, darunter recht sinnlose wie Paramount+, wo es außer Star Trek oder Mission Impossible kaum Erwähnenswertes gibt. Damit verteilt sich alles immer mehr in die Breite. Nettes Beispiel: The Walking Dead. Original findet sich auf Disney+, Fear-Ableger auf Amazon und die neuen Spinoffs sind jetzt nur über Magenta zu kriegen. Klar, jeder Anbieter will ein Stück vom Kuchen abhaben, aber für die Verbraucher ist sowas doch ziemlicher Irrsinn. [...] NightFright

Hinzu kommt, dass ein Teil von euch einfach keine Zeit hat, um die Angebote der Anbieter richtig auszuschöpfen. Neben den ganzen lästigen Real-Life-Verpflichtungen wie Familie, Freunde und Arbeit gibt’s da auch andere Hobbys, mit denen man sich eigentlich auch mal beschäftigen könnte.

Am Ende des Tages fühlt es sich für einige von euch nicht an, als ob sie tatsächlich oft genug Filme und Serien schauen, um dauerhafte Abos bei mehreren Streaming-Diensten zu rechtfertigen. 11 Prozent von euch haben daher direkt alle Streaming-Dienste gekündigt.

Ich habe schon Amazon Prime und Disney Plus gekündigt, da wir eh nicht mehr die nötige Zeit haben überall alles anzuschauen. Denn unsere 2-Jährige wird immer älter lässt uns einfach nichts anschauen und am Abend, wenn sie schläft, sind wir so müde, dass wir keinen Bock haben egal, was anzuschauen. Unser Baby ist auch noch da. Da war das kündigen kein großer Aufwand. [...] ovanix

Ich hab schon vor Monaten bis auf Sky (Bundesliga) alles gekündigt, weil ich eines Abends nach 10–12 älteren Filmen (Der Exorzist, Pakt der Wölfe usw.) gesucht habe und trotz Netflix, Disney, Amazon und Sky nicht EINEN davon ansehen konnte. Im Moment habe ich zwar wieder Disney+, aber nur so lange die drei Monate für 1,99 € noch laufen.[...] LiquidHell

Lediglich 7 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben angegeben, dass ihnen die Änderungen des Account-Sharing und der Abo-Preise egal sind. Die Produktion der Filme und Serien kostet Geld, das auch wieder reingeholt werden muss. Wenn die Qualität also stimmt, hat dieser Teil der Community keine Probleme, ein paar Euro mehr zu zahlen. Gar kein Streaming-Abo haben nur 3 Prozent von euch.

Netflix scheint es, trotz des Unmuts rund um Preiserhöhungen und Account-Sharing dennoch gutzugehen. Die Firma verzeichnet aktuell sogar einen Abo-Zuwachs.

Was glaubt ihr: werden die Streaming-Dienste den Preise-Bogen irgendwann überspannen? Oder ist das Umfrageergebnis nur eine leere Drohung und die meisten Userinnen und User werden einfach weiter bezahlen? Erzählt uns in den Kommentaren, welche Erwartungen ihr bezüglich der Preispolitik von Netflix und Co. habt. Wir freuen uns auf euch!