»Wir wollen nicht, dass ihr zurückgelassen werdet!«: AMD meint es gut mit euch - und lässt Nvidia schlecht dastehen

Im ewigen Schlagabtausch zwischen AMD und Nvidia legt AMD einen neuen Blog-Eintrag nach.

Wenn es um Grafikkarten geht, werden aktuell vor allem zwei Dinge besonders heiß diskutiert: Der Preis und die Menge an Videospeicher. Dass AMD sich selbst sehr gut gegen Konkurrent Nvidia aufgestellt sieht, dürfte niemanden überraschen. Ein aktueller Blog-Eintrag geht aber nochmal einen Schritt weiter.

Darin heißt es am Ende sogar: Die Anforderungen an Spiele entwickeln sich weiter, und wir möchten nicht, dass ihr zurückgelassen werdet . Oder anders ausgedrückt: Wir möchten, dass ihr unsere Grafikkarten kauft. So weit, so legitim - schließlich wollen Nvidia und Intel genau das Gleiche.

Zum Kauf von Radeon-GPUs soll der besagte Blog-Eintrag mit dem Titel Die Bedeutung von Videospeicher beim Spielen mit 1440p im Jahr 2023 beitragen. Was erstmal neutral klingt, wird schnell zum Seitenhieb gegen Nvidias aktuelle Grafikkarten - allerdings mit Haken.

Was sagen unsere eigenen Daten? Wie viel Videospeicher in verschiedenen aktuellen Titeln reserviert wird, was das genau bedeutet und welche VRAM-Mengen wir für die beliebtesten Auflösungen empfehlen, erfahrt ihr im unten verlinkten Artikel.

AMDs Blog-Eintrag hat ein Hauptproblem

AMD spricht in dem Blog-Eintrag wichtige Aspekte an, etwa die Performance abseits reiner durchschnittlicher FPS-Werte und die Auswirkungen von zu wenig VRAM auf die optische Qualität. Dabei bleibt man aber sehr oberflächlich, insbesondere mit Blick auf die Unterfütterung durch passende Daten.

Genau genommen liefert der Beitrag nur einen einzigen Beispielfall aus Far Cry 6 und ein einziges Vergleichsbild zur Texturqualität. Die Duellanten sind in dem Fall Nvidias neue Geforce RTX 4060 Ti mit 8,0 GByte VRAM und AMDs Radeon RX 6750 XT mit 12,0 GByte VRAM:

Diese FPS-Werte beziehen sich auf das aktuelle Spiel Far Cry 6 und sie stammen von AMD selbst.

Gespielt wurde in 2560x1440 mit der Detailstufe Ultra und Raytracing auf hohen Einstellungen. Wie oben zu sehen liegt die RX 6750 XT bei den durchschnittlichen FPS klar vor der RTX 4060 Ti (82 vs. 64 FPS). Noch größer ist der Unterschied bei den minimalen FPS in Form des 99ten Perzentils (73 FPS vs. 39 FPS).

Außerdem zeigt ein Vergleichsbild beispielhaft, dass Texturen mit zu wenig VRAM sehr matschig aussehen können, während sie mit ausreichend VRAM scharf bleiben.

Abschließend stellt AMD noch die eigenen Radeon-GPUs den Geforce-Modellen von Nvidia gegenüber. Dazu dient die folgende Grafik, die den Preis und die VRAM-Ausstattung in den Vordergrund rückt:

Die Aussage von AMD ist klar: Bei ähnlichen oder niedrigeren Kosten haben die Radeon-Modelle mehr VRAM zu bieten.

Wahrer Kern, typische Marketing-Hülle

Grundsätzlich ist es auch unserer Einschätzung nach wichtig, auf die Bedeutung von Videospeicher hinzuweisen. Außerdem ist es durchaus oft so, dass AMD-Grafikkarten im Vergleich mit ähnlich teuren (oder sogar teureren) Nvidia-Modellen mehr VRAM zu bieten haben. Das Gesamtbild ist aber deutlich komplizierter, als AMD es in dem neuen Blog-Eintrag darstellt.

Das liegt insbesondere daran, dass die Leistung von Grafikkarten von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Und für die Bedeutung der VRAM-Menge spielt es eine große Rolle, um welchen Titel es genau geht und was für Grafikeinstellungen zum Einsatz kommen. Mehr dazu erfahrt ihr auch hier:

Um stets möglichst auf der sicheren Seite zu sein, ist mehr VRAM zwar erstmal immer besser als weniger VRAM. Die Menge des Videospeichers ist aber nur ein Faktor von vielen bei der Wahl einer passenden GPU. Insgesamt greift der AMD-Blogeintrag aus unserer Sicht deshalb zu kurz.

Mit diesem Problem steht AMD selbstredend nicht alleine da. Hersteller-Benchmarks sind letztlich immer vor allem Marketing und auch Nvidia, Intel & Co. picken sich dabei stets die Rosinen heraus. Aber etwas mehr Daten zur Unterfütterung des eigenen Marketings hätten dem jüngsten Blog-Eintrag von AMD in unseren Augen dennoch gut getan.

Wie denkt ihr über den Blog-Eintrag von AMD? Ohnehin völlig uninteressant, da es sich nur um Marketing handelt? Oder dennoch durchaus nennenswert und diskussionswürdig? Stimmt ihr AMD außerdem in den Grundaussagen zu, dass sie mit Blick auf den Preis und die VRAM-Ausstattung gegenüber Nvidia im Vorteil sind? Oder seht ihr das ganze anders? Schreibt es gerne in die Kommentare!