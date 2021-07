Wechsel zu Windows 11: Die große Mehrheit ist sich jetzt schon sicher

Nach der etwas überraschenden Ankündigung von Windows 11 wollten wir von euch wissen, ob ihr bereits mit einem Wechsel zum neuen Betriebssystem plant oder nicht. Über 80 Prozent von euch sind sich demnach bereits sicher.

Die meisten wollen wechseln: Fast zwei Drittel aller Antworten sagt »Ja« zum Wechsel zu Windows 11. Etwa 18 Prozent sprechen sich gegen einen Wechsel aus, während 17,1 Prozent aktuell noch unentschlossen sind.

Bedenkt man das gewisse Chaos, dass Microsoft mit Blick auf die offiziellen Systemanforderungen ausgelöst hat, ist eine so große Zustimmung nicht unbedingt selbstverständlich. Warum Windows 11 auf diese Art nie hätte angekündigt werden dürfen, erfahrt ihr in unserer Kolumne bei GameStar Plus:

Auf der anderen Seite ist nicht zu vergessen, dass ein Wechsel zu Windows 11 auch aufgrund des früher oder später auslaufenden Supports für Windows 10 für viele naheliegen dürfte. Gleichzeitig wird es für Spieler in Form von DirectStorage erneut eine Technologie bieten, die älteren Windows-Versionen vorenthalten bleibt (zumindest zum Release).

Mangelnde Kompatibilität macht euch wenig Sorgen

Die genaue Aufschlüsselung der Antworten zeigt, dass etwa neun Prozent einen Wechsel zu Windows 11 wegen mangelnder Kompatibilität ausschließen. Knapp sieben Prozent sagt Windows 11 generell nicht zu, während weniger als drei Prozent ganz auf ein anderes Betriebssystem als Windows setzen.

Ist mein PC kompatibel zu Windows 11? Wenn ihr selbst wissen wollt, ob euer PC die Systemanforderungen von Windows 11 erfüllt, könnt ihr das mit dem Tool WhyNotWin 11 leicht herausfinden:

Der offizielle PC Health Check von Microsoft selbst wurde inzwischen offline genommen, weil er wohl für zu große Verunsicherung gesorgt hat. Näher zum Release von Windows 11 Ende 2021 soll er in einer überarbeiten Version erneut erscheinen.