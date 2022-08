Seid ihr die berühmteste Persönlichkeit eurer Stadt? Diese Weltkarte verrät es euch

Wer schon das ein oder andere Mal seine Zeit damit totgeschlagen hat, sich bei Google Maps und anderen Kartendiensten quer über den gesamten Erdball zu klicken, weiß genau, wie viel Spaß diese Beschäftigung machen kann. Große Metropolen, riesige Gebirge, nicht enden wollende Flüsse - es gibt viel zu sehen auf unserer blauen Heimatkugel.

Eine besondere Weltkarte pfeift aber auf all das. Denn sie zeigt euch nichts von dem Obengenannten, sondern konzentriert sich auf eine Angabe, die man eher selten auf einem Globus findet: Personennamen, und zwar jede Menge davon. Was genau es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt.

Ein Fest für Heimatkundler

Wer ist eigentlich die wichtigste Person, die in eurer Stadt oder eurer Gemeinde lebt oder gelebt habt? Klar, für uns seid das ganz klar ihr! Aber wie schaut die Sache aus, wenn man nach der Berühmtheit geht? Immerhin hat fast jede Stadt im Laufe der Menschheitsgeschichte eine große Persönlichkeit hervorgebracht.

Den größten VIP eurer Heimat könnt ihr nun selbst nachschauen und zwar auf der Website Notable people. Die Website nutzt das frei verfügbare Kartenmaterial von OpenStreetMap und kombiniert es mit einer nach wissenschaftlichen Standards erstellten Datenbank, die unter anderem das Wikipedia-Ranking in seine Beurteilung mit einfließen lässt.

Wo wurde Alfred Hitchcock geboren? In welcher deutschen Stadt erblickte Bruce Willis das Licht der Welt? Und kann jemand in der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu noch Barack Obama den ersten Rang streitig machen? Fragen über Fragen, die ihr euch nun selbst beantworten könnt.

Das Ergebnis ist ein spaßiger, wenn auch kurzweiliger Zeitvertreib. Ihr könnt nicht nur in eurer eigenen Heimat nachschauen, sondern werdet womöglich auch immer wieder überrascht sein, welche Berühmtheiten aus anderen Städten im Umland stammen. Zur besseren Übersicht lassen sich die Persönlichkeiten auch nach verschiedenen Kategorien filtern, etwa Sport, Kultur oder Wissenschaft.

Wer steckt dahinter? Das Projekt wurde von Topi Tjukanov realisiert, seines Zeichens Geograph und Senior Map Designer beim Karten- und Navigationsanbieter Mapbox.

Wie bereits erwähnt, kommt als Grundlage für diese Weltkarte eine Datenbank zum Einsatz, die von einem mehrköpfigen Team an Wissenschaftlern erstellt und auf der Plattform Nature.com näher erläutert wurde. Hauptquelle für das Ranking der bekanntesten Persönlichkeiten stellt Wikipedia dar. Welcher Name auf der Karte angezeigt wird, hat demnach also nichts mit den privaten Ansichten der Macher zu tun, sondern vielmehr mit folgenden Infos:

Die Anzahl an Wikipedia-Einträgen in verschiedenen Sprachen

Die Länge, genauer gesagt die Gesamtzahl an Worten in allen verfügbaren Biografien.

Die durchschnittlichen Aufrufzahlen jeder verfügbaren Biografie zwischen 2015 und 2018, die mithilfe einer API in Erfahrung gebracht wurden.

Die Menge an vorhandenen Infos wie Geburtsdatum, Geschlecht und Tätigkeitsfeld. Der Gedanke des Teams: Je wichtiger eine Persönlichkeit ist oder war, umso ausführlicher wird die Biografie sein.

Die Gesamtzahl an externen Links (Quellenangaben, andere Referenzen) auf dem Wikipedia-Eintrag.

Auch andere Kartendienste haben eine kuriose Besonderheit, die den ein oder anderen von euch noch überraschen dürfte. Mehr dazu lest ihr hier:

So, jetzt lasst mal hören: Welche historische Persönlichkeit wird in eurer Stadt genannt? Habt ihr es gar selbst bis ganz nach oben in eurer Heimat geschafft? Teilt uns eure Funde gerne in den Kommentaren mit!