Alle Länder der Welt sind kleiner, als es Google Maps und Co. zeigen - Aber warum ist das so?

Die meisten von uns werden irgendwann schon einmal mit Google Maps in Berührung gekommen sein. Sei es, um dem nächsten Urlaubsziel vorab einen Besuch abzustatten oder um sich zu einem unbekannten Ziel navigieren zu lassen. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon einmal herausgezoomt und sich die Welt in Gänze angesehen.

Ein Bild, das wir auch von diversen Atlanten kennen. Doch wusstet ihr, dass die Länder, so wie wir sie sehen, gar nicht existieren? Die meisten sind nämlich eigentlich viel kleiner, als es auf den gängigen Weltkarten erscheint. Und Deutschland ist auch gar nicht wie ein Revolver oder Taser geformt, sondern eher wie ein Smiley – Aber warum ist das so?

Der Trick mit der Weltkarte

Eigentlich ist die Sache ganz einfach: Die Erde ist bekanntermaßen keine zweidimensionale Fläche, sondern eine Kugel. Wobei Letzteres nicht ganz korrekt ist, sie ähnelt nämlich vielmehr einem Ei, geometrisch ausgedrückt handelt es bei unserem Heimatplaneten um ein Ellipsoid (die dreidimensionale Entsprechung einer Ellipse).

Nun lässt sich ein Ellipsoid nicht wirklich gut als zweidimensionale Karte darstellen. Das war vor allem für die Seefahrt respektive die Navigation ein Problem, weshalb sich der belgische Kartograf Gerhard Mercator im 16. Jahrhundert einen Trick hat einfallen lassen - die sogenannte Mercator-Projektion .

Dabei werden die Längenkreise (von Norden nach Süden und umgekehrt) zu Geraden. Normalerweise laufen diese aufeinander zu und schneiden sich an den Polen. Die Breitenkreise sind bereits gerade, müssen also lediglich verlängert werden.

Was wir als zweidimensionale Weltkarte sehen, ist in Wirklichkeit also eine verzerrte Darstellung der Erde. Das hat interessante Konsequenzen: Russland zum Beispiel sieht auf praktisch jeder Weltkarte so aus, als wäre es viel größer als der gesamte afrikanische Kontinent. In Wahrheit ist es aber ein ganzes Stück kleiner, wie das folgende Bild der Website Engaging-Data verdeutlicht:

Warum werden die Länder im Süden korrekter dargestellt als jene im Norden wie beispielsweise Deutschland? Das liegt ganz einfach daran, dass je näher Länder oder Kontinente am Äquator liegen, umso weniger groß ist die Verzerrung. Und der Großteil der Landmasse der Erde befindet sich in der nördlichen Hemisphäre, weit oberhalb des Äquators. Mehr spannende Fragen aus der Welt der Technik und Wissenschaft beantworten wir euch hier:

Auf der Webseite The True Size könnt ihr außerdem einfach jedes beliebige Land auswählen und auf der Weltkarte verschieben. Die Software zeigt euch dann an, wie das jeweilige Land an der betreffenden Position geformt wäre. So könnt ihr beispielsweise die tatsächliche Größe von Ländern miteinder vergleichen.

Wusstet ihr das bereits? Oder war das völlig neu für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und lasst uns wissen, ob ihr gerne mehr solcher Geschichten bei uns lesen wollt!