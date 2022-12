Der erste tragbare Quantencomputer ist gerade für 8.000 Euro auf den Markt gekommen - Was kann er?

Quantencomputer sind so etwas wie der heilige Gral der Computerwissenschaft. Ihre Rechenpower übertrifft die von herkömmlichen Prozessoren bei Weitem. Zumindest, wenn es um bestimmte Rechenoperationen geht. Etwa das Entschlüsseln von Nachrichten oder das Durchforsten riesiger Datenbestände.

Quantencomputer erfordern dabei in der Regel hochkomplexe Technik und Informatik. Die Betonung liegt dabei auf in der Regel . Denn das chinesische Unternehmen SpinQ hat nun tatsächlich den ersten tragbaren Quantenrechner auf den Markt gebracht – für umgerechnet rund 8.000 Euro könnt ihr euch den Gemini Mini kaufen (via PC Watch). Was steckt dahinter?

Was machen Quantencomputer überhaupt?

Quantencomputer respektive Qubits (Quanten-Bits) nutzen Eigenschaften aus der Quantenmechanik. Während herkömmlich Bits nur entweder die Zustände 0 und 1 kennen, können Qubits - vereinfacht gesagt - sowohl 0 und 1 gleichzeitig als auch alles dazwischen annehmen – und das sind unendlich viele Zustände. Das volle Potenzial der Qubits können wir bislang allerdings noch nicht nutzen.

Der eigentliche Vorteil besteht im Moment darin, dass jedes neu hinzugekommene Qubit in einem Quantenprozessor die Zahl der darstellbaren Zustände verdoppelt. Bei zwei Qubits sind das vier, bei drei bereits acht. Stichwort: exponentielles Wachstum.

Ist der Gemini Mini ein echter Quantencomputer?

Die gute Nachricht zuerst: Der Gemini Mini ist wirklich ein Quantenrechner. Allerdings nicht ganz so wie beispielsweise Osprey von IBM, der im November 2022 mit 433 Qubits einen neuen Rekord aufgestellt hat.

Der Gemini Mini kommt eben nur mit 2 Qubits und er nutzt lediglich rudimentäre Funktionen auf Basis der Kernspinresonanz. Das ist die technisch einfachste Methode, um Qubits zu realisieren und auch der Grund, warum hier so wenige davon zum Einsatz kommen. Der Vorteil der Technik besteht darin, dass sie auch unter Raumtemperatur funktioniert.

Die großen Quantencomputer wie beispielsweise Osprey hingegen müssen aufwendig gekühlt werden, um den Qubits so viel Energie wie möglich zu entziehen. Wir reden hier von Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt (-273,15 Grad Celsius oder 0 Kelvin).

Was kann der Gemini Mini?

Der Gemini Mini ist vermutlich nicht schneller oder sogar langsamer als ein normaler Rechner. Aber darum geht es dem Unternehmen SpinQ offenbar gar nicht. Viel mehr sollen Gemini Mini und seine großen Brüder Gemini (2 Qubits) und Triangulum (3 Qubits) dazu dienen, Quantencomputing mehr Menschen zugänglich zu machen respektive das Erlernen des Programmierens von Quantenschaltungen (Quanteninformatik) zu ermöglichen. Die Mini-Quanten-PCs richten sich also in erster Linie an Bildungseinrichtungen.

Sind Quantencomputer für den privaten Gebrauch denkbar?

Grundsätzlich ist das vielleicht vorstellbar, aber es stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Quantencomputer sind zwar in einigen Bereichen wie beispielsweise der Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten normalen Rechnern weit überlegen. Aber es gibt ebenso viele Anwendungsgebiete, in denen traditionelle Prozessoren wesentlich besser geeignet sind.

Viel wahrscheinlicher sind daher Systeme, die das beste beider Welten vereinen.

Was haltet ihr vom Gemini Mini? Glaubt ihr, damit kann die Quanteninformatik vorangebracht werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!