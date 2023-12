Ameisen, die sich über PC-Hardware hermachen? Das gibt es wirklich, wie ein Reddit-Nutzer feststellen musste

Ameisen, die eure Hardware attackieren? Zum Glück ist das eher unwahrscheinlich - solange ihr in Europa lebt. (Bild: Nvidia | pngegg)

Selbst nach einigen Jahren Erfahrung mit PCs und deren Hardware lernt man immer wieder etwas Neues.

So ging es wohl einigen Leuten, als sie den Reddit-Beitrag von Nutzer »Sloth-__-« gestern gesehen haben.

Er oder sie hat mehrere Bilder auf Reddit gepostet, in denen erstmal nicht viel zu erkennen ist, außer Staub - zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick könnten euch die grauen, krümelartigen Rückstände auffallen, die sich auf der Hardware sammeln.

Einige Nutzer im PCMR-Subreddit haben darauf hingewiesen, dass es sich um Ameisen handeln könnte. Und tatsächlich: Der Ersteller des Beitrags hat bestätigt, dass die Krabbler in seinen PC eingedrungen sind.

Ungebetene Gäste: Ameisen im PC

Woher kommen die Rückstände? In den Kommentaren des Reddit-Beitrags gab es verschiedene Spekulationen, worum es sich bei den grauen Rückständen handelt: Staub, Kunststoffrückstände von Lüftern oder getrocknete Kühlflüssigkeit.

Doch es handelt sich um zerfressene Wärmeleitpads, die in verschiedenen Hardwarekomponenten wie zum Beispiel der Grafikkarte vorkommen. Sie werden auch in diversen anderen technischen Geräten wie Waschmaschinen oder Fernsehern verbaut und dienen der Kühlung bestimmter Komponenten.

Die Ameisen greifen also nicht die Hardware direkt an, sondern machen sich über einen Teil der Kühlkomponenten her. Sie können allerdings auch Kabel durchknabbern und so noch mehr Schaden anrichten.

Ist mein Rechner in Gefahr? Kurz gesagt: Nein, euer Rechner sollte nicht von Ameisen angegriffen werden, die in Deutschland unterwegs sind.

Es gibt nur eine bestimmte Ameisenart, die sich über Wärmeleitpads hermacht. Sie wird »gelbe Spinnerameise« oder »Crazy Ant« genannt und stammt ursprünglich aus Südamerika. Seit einigen Jahren verbreitet sie sich allerdings auch in US-Staaten wie Texas oder Mississippi, so Deutschlandfunk Nova.

Sie ist als aggressiv bekannt und fällt mit ihrer giftigen Säure sogar über Vögel her. Das geht so weit, dass sie bis zu 95 Prozent der Vögel, Reptilien und Insekten in ihrem Revier töten. Zusätzlich beißen sie sich durch Kabel und andere Technik.

Sogar das Johnson Space Center der NASA in Houston hatte eine »Crazy Ant Crisis«, bei der die kleinen, aber höchst unangenehmen Zeitgenossen einige Schäden anrichten konnten. Laut Deutschlandfunk Nova haben sie im Jahr 2016 Schäden in Höhe von 150 Millionen Dollar verursacht.

In Europa wurde die gelbe Spinnerameise noch nicht entdeckt. Wir können bisher also davon ausgehen, dass unsere PCs noch vor Ameisen sicher sind.

Gelbe Spinnerameisen, die über eine Kabelstruktur herfallen. (Bild: Yong-il Yi)

Was kann man gegen diese Ameisen unternehmen? Da hilft nur eins: PC auseinandernehmen und reinigen. Zusätzlich gibt es Ameisenfallen, die man um den Rechner aufstellen kann.

In einem Kommentar bestätigt der Verfasser des Beitrags, dass er die Ameisen so losgeworden ist.

Die Reaktionen der Community sind eindeutig: Es gibt entweder Mitleid für die Ameisen im PC oder große Verwunderung darüber, dass es so etwas überhaupt gibt.

So schreibt Nutzer chaosgodloki:

»Neue Angst freigeschaltet, wtf«

