PlayStation: Konten werden dauerhaft gesperrt und niemand weiß warum

Falls ihr euch unsicher seid, ob eventuell wieder Accountdaten geleakt wurden - ein Passwortwechsel schadet nicht. (Foto von Kerde Severin auf Unsplash)

Es brodelt rund um die PlayStation, denn aktuell werden viele Leute gebannt. Das passiert laut Nutzern auf X und Reddit grundlos. Zusätzlich gibt es keine Möglichkeit, diesen Ausschluss über den Support nachzuvollziehen.

Der Bannhammer trifft aktuell zufällig Nutzer

Am Montag berichteten mehrere Nutzer, dass sie angeblich willkürlich aus dem PS-Netzwerk ausgeschlossen wurden. Das passiert normalerweise nur, wenn die Nutzungsbedingungen (Terms of Service) verletzt werden.

Beispielsweise können Beleidigungen oder Drohungen zum Ausschluss führen. Außerdem werden Cheatversuche – insofern sie entdeckt werden – ebenfalls mit einem permanenten Bann bestraft.

Im Fall von Michael Dhaliwal auf X (ehemals Twitter) scheint das nicht zuzutreffen – zumindest nach seiner Behauptung. Auf seiner Bann-Meldung ist jedenfalls kein Grund angegeben, was es unmöglich macht, den Bann für ihn oder Außenstehende nachzuvollziehen.

Ein Post auf Reddit sammelte über 450 Kommentare

Der Redditnutzer BO-DACIOUS55 postete bereits vor 10 Monaten ein ähnliches Bild auf r/playstation. Darunter schien die Kommentarspalte in den letzten Wochen noch einmal ordentlich Fahrt aufzunehmen.

Der Nutzer waayldcaau kommentierte vor wenigen Stunden unter diesem Post, dass ihn das Problem ebenfalls ohne Vorwarnung getroffen hätte:

Das Gleiche hier.... Ich habe meine PS5 eingeschaltet und der Anmeldebildschirm wurde angezeigt. Ich habe mich gefragt, warum ich abgemeldet bin. Habe versucht mich anzumelden und bekomme daraufhin eine Warnung, dass mein Konto dauerhaft gesperrt ist. Keine E-Mails, keine Warnungen, nichts.

Der Nutzer RobertKelly77 schrieb darunter:

Ja, hier auch, permanenter Bann vor ein paar Stunden. Ich war seit ein paar Wochen nicht mehr auf meiner PlayStation, also kein Grund.

Ein anderer Nutzer mit dem Namen LetsGoBiden vermutete darunter einen perfiden Angriff auf die PS5-Accounts:

Das ist mir gerade passiert, ich frage mich, ob sie wieder gehackt wurden...

Er vermutet also ein Datenleck bei Sony, in dessen Folge Accountdaten in die Hände von Hackern gefallen sind. Das könnte zur Folge haben, dass verdächtige Aktivitäten ohne Wissen der Nutzer auf den Konten durchgeführt werden. Der Bann könnte das Ergebnis dessen sein.

In der Vergangenheit behauptete beispielsweise ein Hackerkollektiv, dass es wichtige Daten besäße. Sony ging damals nicht auf den Deal ein.

Wichtig: Das ist eine reine Spekulation. Falls ihr euch dennoch unsicher seid, könnt ihr natürlich euer Passwort ändern. Je nachdem, ob es sich um einen Hack oder Datenleck handelt, kann das zumindest die Account-Übernahme erschweren – zumindest so lange, wie die vermeintlichen Hacker keinen Live-Zugang zu euren Passwörtern haben.

Noch keine Reaktion von Sony

Laut dem Magazin TheVerge äußerte sich Sony noch nicht auf ihre Anfrage, was geschehen ist. Auch auf der Support-Seite findet sich kein Hinweis. Das gilt auch für AskPlayStation auf X. Es bleibt also nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis Sony das Problem erkannt hat.

Was denkt ihr über diese Meldungen? Seid ihr ebenfalls davon betroffen? Denkt ihr, dass Sony mal wieder gehackt wurde oder die Daten anderweitig verloren gegangen sind? Oder wollen hier vermeintliche Unschuldsengel ihre verlorenen Accounts wiederhaben? Wäre das in dieser Masse möglich? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.