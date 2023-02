Bluetooth-Tracker sind bei Stalkern beliebt: Ein Hersteller zieht millionenschwere Konsequenzen

Mit Scan and Secure können Android- und iOS-Nutzer ihre Umgebung nach Tile-Trackern abscannen. Das Feature soll dabei helfen, solche ausfindig zu machen, falls jemand sie beispielsweise für Stalking missbraucht. Leider macht die Funktion es auch einfach für Diebe, das Tile in ihrem Diebesgut ausfindig zu machen und zu entfernen. Die Lösung auf die Tile gekommen ist? Ein neuer Anti-Theft-Modus, der eine 1 Million-Euro Strafe bei Missbrauch vorsieht.

Tile arbeitet eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammen

Bei anderen Bluetooth-Trackern, wie zum Beispiel den Airtags von Apple, werden Nutzer informiert, wenn ein Tracker in ihrer Nähe sich mit ihnen mitbewegt. Dies soll die Leute davor schützen, unbemerkt verfolgt oder gestalkt zu werden. Sollte der Tracker allerdings Teil von Diebesgut sein, macht so eine Benachrichtung es dem Dieb deutlich leichter, den Tracker zu lokalisieren und zu entfernen. Einige Bluetooth-Tracker anderer Hersteller geben sogar einen lauten Ton von sich, was es noch leichter macht, ihn ausfindig zu machen.

28 4 Mehr zum Thema Berechtigte Quittung für Miner oder Diebstahl? Spieler kauft Grafikkarten im Wert von 5.000 Euro für 550 Dollar

Der neue Anti-Theft-Modus von Tile deaktiviert Scan and Secure, also ist es erst einmal nicht mehr möglich, ihn durch einen Umgebungsscan ausfindig zu machen. Um Stalking und anderen Missbrauch zu unterbinden, müssen die Benutzer sich mit ihrer behördlich bekannten Identifikationsnummer registrieren und Nutzungsbedingungen zustimmen, die eine eine Million Euro-Strafe beinhaltet, sollte der Tracker für solche Zwecke verwendet werden.

Tile hebt außerdem hervor, dass sie eine große Kollaborationsbereitschaft mit Strafverfolgungsbehörden haben und dass man durch Nutzung des Anti-Theft-Modus bereit ist, die persönlichen Daten mit diesen zu teilen.

Der Anti-Theft-Modus wird seit heute verteilt und soll in den kommenden Wochen für alle Benutzer verfügbar sein. Auch in Deutschland wird dieser Modus verfügbar sein und auf Tiles Webseite wird dieser auch schon groß beworben.

Wie Apple den Diebstahl von eurem iPhone schwerer machen will, könnt ihr hier nachlesen:

Diese iPhone-Einstellung macht Dieben das Leben schwer - So verhindert ihr Schlimmeres

Was haltet ihr von Tiles Vorgehensweise hier? Ist das der richtige Weg, um Stalking mit Bluetooth-Trackern zu unterbinden oder findet ihr da die Methode von Apple besser? Und was hält ihr davon, dass das Unternehmen eure Daten mit Strafverfolgungsbehörden teilen will? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!